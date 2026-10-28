O caso Flávio Bolsonaro em 10 pontos

A derrota eleitoral

Na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o candidato conotado com a direita mais conservadora e extrema-direita, Flávio Bolsonaro, com uma margem de mais de 4 milhões de votos.

Ordens judiciais restritivas

Na sequência da eleição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio Bolsonaro entregasse todos os seus passaportes às autoridades e proibiu-o expressamente de abandonar o país.

Investigações de crimes financeiros

A restrição decorre de uma investigação da Polícia Federal (PF) por suspeitas de lavagem de dinheiro (envolvendo valores estimados em centenas de milhões de dólares e esquemas com casas de apostas) e alegada corrupção no financiamento de projetos.

Fuga por fronteira terrestre

Relatórios das autoridades argentinas e imprensa internacional (como o The Guardian) indicam que Flávio Bolsonaro e a sua família cruzaram a fronteira do Brasil com a Argentina por via terrestre (através da Ponte Internacional Tancredo Neves) para contornar os controlos aeroportuários do país. A partir de território argentino, o senador e a família embarcaram num voo privado (a partir do aeroporto de Puerto Iguazú / Buenos Aires) com destino à cidade de Guayaquil, no Equador.

A rota e o destino nos EUA

O plano envolveu a partida do território sul-americano em direção aos Estados Unidos, com destino ao estado da Flórida, onde aliados de Flávio Bolsonaro reportam a intenção de solicitar asilo político.

Cancelamento de passaportes

Com o incumprimento do prazo legal para a entrega voluntária dos documentos de viagem à Polícia Federal, as autoridades brasileiras determinaram a anulação formal e o cancelamento dos passaportes do senador.

Posicionamento da administração Trump

A administração norte-americana indicou disponibilidade para conceder visto/asilo de entrada ao parlamentar, e Donald Trump prestou declarações públicas em defesa de Flávio Bolsonaro, questionando o processo eleitoral brasileiro.

Reação do Governo brasileiro

O presidente Lula e membros do governo condenaram publicamente a saída do país, classificando o ato como uma "fuga deliberada da justiça" para evitar responsabilização judicial por parte de quem contornou a lei.

Abertura de nova investigação

Paralelamente, o STF ordenou a abertura de um inquérito específico para apurar possíveis apoios externos ilegais ou financiamento estrangeiro irregular na campanha de Flávio Bolsonaro.

A defesa do senador

Antes de abandonar o país, o senador afirmou que iria recorrer aos canais legais para pedir a anulação da chapa (lista) adversária e contestar os resultados, declarando publicamente que não pretendia fugir e que era alvo de persecução do "sistema" judicial.

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