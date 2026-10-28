Flávio Bolsonaro está entre as figuras mais atingidas pelo escândalo ligado ao dono do falido Banco Master.
Flávio Bolsonaro está entre as figuras mais atingidas pelo escândalo ligado ao dono do falido Banco Master.FOTO: EPA/André Borges
Internacional

O caso Flávio Bolsonaro em 10 pontos

O caso do senador do PL, que fugiu do Brasil rumo aos EUA, tem gerado forte repercussão na política brasileira e internacional. O DN reuniu pontos essenciais para entender o que está em causa.
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A derrota eleitoral

Na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o candidato conotado com a direita mais conservadora e extrema-direita, Flávio Bolsonaro, com uma margem de mais de 4 milhões de votos.

Ordens judiciais restritivas

Na sequência da eleição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio Bolsonaro entregasse todos os seus passaportes às autoridades e proibiu-o expressamente de abandonar o país.

Investigações de crimes financeiros

A restrição decorre de uma investigação da Polícia Federal (PF) por suspeitas de lavagem de dinheiro (envolvendo valores estimados em centenas de milhões de dólares e esquemas com casas de apostas) e alegada corrupção no financiamento de projetos.

Fuga por fronteira terrestre

Relatórios das autoridades argentinas e imprensa internacional (como o The Guardian) indicam que Flávio Bolsonaro e a sua família cruzaram a fronteira do Brasil com a Argentina por via terrestre (através da Ponte Internacional Tancredo Neves) para contornar os controlos aeroportuários do país. A partir de território argentino, o senador e a família embarcaram num voo privado (a partir do aeroporto de Puerto Iguazú / Buenos Aires) com destino à cidade de Guayaquil, no Equador.

A rota e o destino nos EUA

O plano envolveu a partida do território sul-americano em direção aos Estados Unidos, com destino ao estado da Flórida, onde aliados de Flávio Bolsonaro reportam a intenção de solicitar asilo político.

Cancelamento de passaportes

Com o incumprimento do prazo legal para a entrega voluntária dos documentos de viagem à Polícia Federal, as autoridades brasileiras determinaram a anulação formal e o cancelamento dos passaportes do senador.

Posicionamento da administração Trump

A administração norte-americana indicou disponibilidade para conceder visto/asilo de entrada ao parlamentar, e Donald Trump prestou declarações públicas em defesa de Flávio Bolsonaro, questionando o processo eleitoral brasileiro.

Reação do Governo brasileiro

O presidente Lula e membros do governo condenaram publicamente a saída do país, classificando o ato como uma "fuga deliberada da justiça" para evitar responsabilização judicial por parte de quem contornou a lei.

Abertura de nova investigação

Paralelamente, o STF ordenou a abertura de um inquérito específico para apurar possíveis apoios externos ilegais ou financiamento estrangeiro irregular na campanha de Flávio Bolsonaro.

A defesa do senador

Antes de abandonar o país, o senador afirmou que iria recorrer aos canais legais para pedir a anulação da chapa (lista) adversária e contestar os resultados, declarando publicamente que não pretendia fugir e que era alvo de persecução do "sistema" judicial.

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