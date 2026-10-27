Brasil. Lula reage a fuga de Flávio: “Quem não deve, não teme”

Lula da Silva reagiu à fuga inesperada de Flávio Bolsonaro para os EUA nesta terça feira, dia 27. O presidente reeleito comentou a decisão do candidato derrotado nas eleições de domingo, 25, durante a comemoração do seu 81° aniversário no Palácio do Alvorada.

“Eu lamento que ele tenha saído do Brasil. Poderia ficar aqui e provar que as acusações não são verdadeiras”, disse Lula. “Tentei fazer com que ele provasse que era honesto entregando a minha papelada na Justiça Eleitoral. Ele não entregou [a dele]. Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso. Lamentavelmente a familia Bolsonaro é isso. O Brasil é a segunda pátria deles. A primeira é lamber botas dos americanos… “

Lula reforçou ainda que não pediu asilo quando foi preso para provar a inocência e que nunca cogitou sair do Brasil após as três derrotas presidenciais.

“Eu perdi eleição para o [Fernando] Collor [de Mello], para o Fernando Henrique Cardoso, duas vezes, e fiquei no Brasil. Eu fico imaginando que culpa tem na consciência o cara que fugiu do Brasil? Quem não deve não teme. O cidadão que saiu escondido de seu país, é porque deve alguma coisa."