Flávio Bolsonaro terá desistido de pedir anulação da eleição e avança com ação contra Lula por abuso de poder

O candidato presidencial Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), terá desistido de pedir a anulação da eleição que ditou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), mas irá avançar com uma ação na justiça contra o atual presidente do Brasil por abuso de poder.

A informação está a ser avançada pela imprensa brasileira, dando conta que o filho mais velho de Jair Bolsonaro foi aconselhado pela cúpula do partido a desistir da contestação aos resultados da segunda volta da eleição presidencial, que ditaram a vitória de Lula da Silva que obteve 64.256.232 votos (51,79% dos votos), contra 59.826.041 votos (48,21%) do candidato do PL.

Um recuo no discurso de Bolsonaro, que, após a confirmação da vitória de Lula da Silva, disse não reconhecer o resultado das eleições devido à prorrogação do horário de votação, por mais duas horas, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O juiz juiz Cristiano Zanin, do STF brasileiro, deferiu o pedido da campanha de Lula de prorrogação da votação, após várias cidades reduzirem a frota de transporte público de autocarros, o que prejudicava o direito dos eleitores a votarem.

“Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo. Mais uma vez, pelos amigos do Lula no STF”, disse, na altura, Flávio Bolsonaro, que, um dia após as eleições terá recuado na decisão de anular a eleição.

O candidato do PL vai, no entanto, avançar com uma ação na justiça contra Lula da Silva, que acusa o candidato do PT de usar dinheiro público para "fazer a maior compra de votos da história".

"Eu vou pedir sim a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo, a competição tem que ser justa e igual, o que não aconteceu. Não fui eu que perdi, foi o sistema que ganhou", disse Flávio Bolsonaro num vídeo publicado nas redes sociais.

O filho do antigo presidente brasileiro, agradeceu aos "quase 60 milhões de brasileiros" que lhe deram um voto de confiança, garantindo que fez uma campanha "limpa".

"A disputa não deveria ser um vale tudo por parte de quem quer se manter no poder, como fez o meu adversário. O que ele fez foi um abuso do poder político e económico sem precedentes, um total desequilíbrio na disputa eleitoral. Isso tudo sem falar no complexo industrial de fake news que eles criaram, com a difusão ilegal e em massa de mentiras para aterrorizar a população brasileira", acusou Flávio Bolsonaro.