Flávio Bolsonaro, candidato presidencial do Partido Liberal
Flávio Bolsonaro, candidato presidencial do Partido LiberalEPA/Sebastiao Moreira
Internacional

Flávio Bolsonaro estará mesmo em fuga para os EUA, segundo imprensa brasileira

Família e aliados já confirmaram a veículos locais que o senador, intimado a entregar os passaportes, viajou para a Argentina e daí para a América do Norte
João Almeida Moreira
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O candidato presidencial derrotado Flávio Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos, um dia depois de ter sido intimado pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a entregar os passaportes por perigo de fuga e 48 horas após a eleição ganha por Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o jornal Metrópoles, citando fontes próximas à família, o voo decorre neste momento. O jornal Folha de S. Paulo acrescenta que aliados já foram informados da fuga, via Argentina, enquanto a Polícia Federal (PF) brasileira ainda tenta confirmar a informação.

Flávio Bolsonaro estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira, 27 de outubro. Na última mensagem enviada, às 8h, para Rogério Marinho, o coordenador da campanha, dizia que estava “esfriando a cabeça” mas não respondeu ao aliado se havia deixado o Brasil.

Segundo o portal brasileiro R7, que cita fontes da PF, autoridades argentinas foram contactadas nas primeiras horas da manhã, após o site local Infobae dar conta da fuga de Flávio para Puerto Iguazú, no país, de onde viajaria num avião privado para os EUA, mas não confirmaram nem negaram a eventual entrada do senador no país.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a Polícia Federal está a verificar os pontos de fronteira e os voos entre o Brasil e a Argentina, sem ter encontrado, até ao momento, registos de uma passagem oficial do senador.

Na segunda-feira, Alexandre de Moraes determinou que Flávio Bolsonaro entregasse os seus passaportes à PF e proibiu o senador de sair do país. A decisão está relacionada com uma investigação que envolve o parlamentar e o advogado Willer Tomaz.

Flávio Bolsonaro, que perdeu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo para Lula, afirmou que cumpriria a determinação judicial, embora tenha criticado a decisão. O senador também negou que estivesse a planear abandonar o Brasil.

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