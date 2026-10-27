Polícia Federal brasileira investiga possível fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

A Polícia Federal (PF) brasileira está a investigar uma possível fuga do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, dois dias depois da derrota nas eleições presidenciais frente a Luiz Inácio Lula da Silva. As autoridades brasileiras contactaram esta terça-feira, 27 de outubro, a polícia argentina para verificar informações de que o candidato derrotado teria atravessado a fronteira entre os dois países.

Segundo o portal brasileiro R7, que cita fontes da Polícia Federal, as autoridades argentinas foram contactadas nas primeiras horas da manhã, mas não confirmaram nem negaram a eventual entrada de Flávio Bolsonaro no país.

A investigação começou depois de o jornal argentino Infobae noticiar que o senador teria atravessado a fronteira utilizando o documento de identidade e seguido para Puerto Iguazú, de onde viajaria num avião privado com destino aos Estados Unidos.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a Polícia Federal está a verificar os pontos de fronteira e os voos entre o Brasil e a Argentina, sem ter encontrado, até ao momento, registos de uma passagem oficial do senador. Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, negou que o político tenha abandonado o Brasil.

Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio Bolsonaro entregasse os seus passaportes à Polícia Federal e proibiu o senador de sair do país. A decisão está relacionada com uma investigação que envolve o parlamentar e o advogado Willer Tomaz.

Flávio Bolsonaro, que perdeu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo para Lula, afirmou que cumpriria a determinação judicial, embora tenha criticado a decisão. O senador também negou que estivesse a planear abandonar o Brasil.