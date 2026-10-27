Flávio Bolsonaro ao lado de sua esposa, Fernanda, no último domingo, 25 de outubro, antes da derrota nas eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Flávio Bolsonaro ao lado de sua esposa, Fernanda, no último domingo, 25 de outubro, antes da derrota nas eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Foto: Antonio Lacerda/EPA
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Polícia Federal brasileira investiga possível fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Autoridades brasileiras contactaram a polícia argentina após informações de que o senador teria atravessado a fronteira. Flávio está proibido de sair do Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Nuno Tibiriçá
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A Polícia Federal (PF) brasileira está a investigar uma possível fuga do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, dois dias depois da derrota nas eleições presidenciais frente a Luiz Inácio Lula da Silva. As autoridades brasileiras contactaram esta terça-feira, 27 de outubro, a polícia argentina para verificar informações de que o candidato derrotado teria atravessado a fronteira entre os dois países.

Segundo o portal brasileiro R7, que cita fontes da Polícia Federal, as autoridades argentinas foram contactadas nas primeiras horas da manhã, mas não confirmaram nem negaram a eventual entrada de Flávio Bolsonaro no país.

A investigação começou depois de o jornal argentino Infobae noticiar que o senador teria atravessado a fronteira utilizando o documento de identidade e seguido para Puerto Iguazú, de onde viajaria num avião privado com destino aos Estados Unidos.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a Polícia Federal está a verificar os pontos de fronteira e os voos entre o Brasil e a Argentina, sem ter encontrado, até ao momento, registos de uma passagem oficial do senador. Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, negou que o político tenha abandonado o Brasil.

Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio Bolsonaro entregasse os seus passaportes à Polícia Federal e proibiu o senador de sair do país. A decisão está relacionada com uma investigação que envolve o parlamentar e o advogado Willer Tomaz.

Flávio Bolsonaro, que perdeu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo para Lula, afirmou que cumpriria a determinação judicial, embora tenha criticado a decisão. O senador também negou que estivesse a planear abandonar o Brasil.

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