Novos ataques dos EUA contra o Irão. Terão sido atingidos drones no estreito de Ormuz

Os EUA voltaram a realizar ataques contra o Irão, tendo sido atingidos pelo menos quatro drones no estreito de Ormuz, disse esta quinta-feira, 28 de maio, um responsável norte-americano à Reuters. Os ataques visaram uma estação de controlo terrestre em Bandar Abbas, no sul do Irão, que estaria prestes a lançar um quinto drone, referiu a mesma fonte. Segundo este responsável, que falou sob a condição de anonimato, a ação militar visou uma operação de drones iraniana que representava uma ameaça às forças norte-americanas e à navegação comercial no estreito de Ormuz. "Estas ações foram calculadas, são puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo", justificou.A Guarda Revolucionária do Irão garantiu, entretanto, ter atacado uma base norte-americana, como retaliação aos bombardeamentos dos EUA, sem referir a sua localização, noticiou a agência de notícias iraniana Tasnim. Já no início desta semana, os Estados Unidos realizaram ataques contra lançadores de mísseis e embarcações de minas no sul do Irão na região da cidade portuária de Bandar Abbas, que se destaca pela posição estratégica no estreito de Ormuz e por ser onde está localizada a base mais importante da Marinha iraniana. Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, afirmou, na altura, que as forças norte-americanas agiram em "legitima defesa" na região.Sobre os ataques mais recentes, foi dada a mesma justificação, de que as ações militares contra as forças iranianas foram defensivas.Esta nova intervenção militar aconteceu depois de Donald Trump ter afirmado que Teerão estava a negociar em "lume brando". Numa reunião de gabinete, manifestou confiança nas negociações, que permanecem, no entanto, incertas."Eles querem muito fazer um acordo. Até agora não conseguiram. Não estamos satisfeitos, mas vamos estar, ou então teremos de finalizar o nosso objetivo", disse o presidente dos EUA. .Kuwait abate mísseis e drones após anúncio de ataque iraniano.O estado-maior do exército do Kuwait relatou, entretanto, que as suas defesas antiaéreas intercetaram mísseis e drones lançados sobre o seu território, após o Irão ter anunciado um ataque contra uma base norte-americana na região.No comunicado das autoridades locais lê-se que "as defesas kuwaitianas estão a repelir ataques com mísseis e drones", sem especificar qual zona do país do golfo Pérsico que foi atacada ou adiantar mais pormenores.O texto avisa que "quaisquer explosões ouvidas se devem à interceção de ataques pelos sistemas de defesa aérea" e pede "a todos que sigam as instruções de segurança emitidas pelas autoridades competentes".Entretanto, continuam as negociações indiretas entre Washington e Teerão para pôr fim ao conflito e reabrir o estreito de Ormuz, com uma reunião, esta quinta-feira, entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, intermediário.Desde que o cessar-fogo anunciado em 8 de abril entre entrou em vigor, o Kuwait relatou vários ataques contra seu território e infraestruturas estratégicas.Com Lusa.Trump ameaça pulverizar aliado Omã em aparente confusão. Terá sido por engano?