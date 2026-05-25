EUA realizaram nas últimas horas ataques defensivos contra o sul do Irão

Os Estados Unidos realizam nas últimas horas ataques defensivos contra o sul do Irão. Um porta-voz do Comando Central dos EUA informou que as forças norte-americanas agiram em "legitima defesa" na região, depois de os media iranianos, citados pela Reuters, reportarem na segunda-feira (25 de maio) várias explosões na cidade iraniana Bandar Abbas, no sul do país, perto do estreito de Ormuz, mas também nas zonas costeiras de Sirik e de Jask. Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA informou que os ataques foram defensivos para proteger os militares norte-americanos "das ameaças representadas pelas forças iranianas” e visaram "locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que tentavam instalar minas". "O Comando Central dos EUA continua a defender as nossas forças, agindo com moderação durante o cessar-fogo em vigor”, afirmou Tim Hawkins, citada pela imprensa norte-americana. De acordo com a agência de notícias irianiana Tasnim, foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas. Já a Fars, associada à Guarda Revolucionária do Irão, indicou que também foram ouvidos sons semelhantes em Sirik e Jask, cidades costeiras.A agência de notícias estatal iraniana Mehr informou, posteriormente, que a situação na cidade de Bandar Abbas estava "completamente sob controlo" e que não havia motivo de preocupação.No entanto, um jornalista da Al Jazeera, Ali Hashem, avançou, citando uma fonte iraniana, que perto da cidade portuária de Bandar Abbas foram ouvidos tiros após um alegado ataque da Guarda Revolucionária do Irão contra uma embarcação, tendo-se seguido um ataque de caças norte-americanos contra navios da Marinha da Guarda Revolucionária do Irão no Golfo.Vários militares da Marinha iraniana terão morrido no ataque, referiu a mesma fonte ao jornalista da Al Jazeera. . De acordo com a CNN, está situada em Bandar Abbas uma importante base naval e aérea iraniana, junto da estratégica rota marítima.Anteriormente, as forças armadas iranianas anunciaram que abateram um um drone hostil na zona do Golfo Pérsico. .Há progressos, mas não acordo entre EUA e Irão. O que está em jogo no memorando de entendimento?