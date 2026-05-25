Um cartaz em Teerão, mostrando o Estreito de Ormuz fechado sobre a boca do presidente dos EUA.
Um cartaz em Teerão, mostrando o Estreito de Ormuz fechado sobre a boca do presidente dos EUA.FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Há progressos, mas não acordo entre EUA e Irão. O que está em jogo no memorando de entendimento?

Trump diz que ou será “excelente e significativo ou não haverá acordo nenhum”. Teerão diz que não está “iminente”.
Susana Salvador
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