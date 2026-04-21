Lori Chavez-DeRemer trocou o Departamento do Trabalho pelo sector privado.
Lori Chavez-DeRemer trocou o Departamento do Trabalho pelo sector privado.Foto: Facebook de Lori Chavez-DeRemer
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Nova baixa na Administração Trump: sai a terceira mulher em dois meses

Sob suspeita de abuso de poder, Lori Chavez-DeRemer deixou Departamento do Trabalho para assumir um cargo no sector privado. A sua saída segue-se à de Kristi Noem e Pam Bondi. Quem será o/a próximo/a?
Helena Tecedeiro
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