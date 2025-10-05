"Não existe pequena violação". Depois de ser violada por 51 homens, Gisèle Pelicot regressa a tribunal

Gisèle Pelicot foi vítima de sucessivas violações por parte de dezenas de homens durante quase uma década. Agora está a fazer tudo para fazer todos eles paguem pelo que fizeram e, por isso, vai comparecer ao julgamento de um deles, a partir de segunda-feira, dia 06 de outubro.O ex-marido de Gisèle Pelicot drogava a mulher para a deixar inconsciente e à mercê de quem se aproximasse. Neste cenário, foi violada por um total de 51 homens, todos eles condenados pelos crimes, no âmbito de um processo em tribunal que teve início no ano passado.Husamettin Dogan, de 44 anos, foi um dos envolvidos, tendo sido condenado a nove anos de prisão. O próprio apresentou recurso e vai ser ouvido durante quatro dias, a começar na segunda-feira, num tribunal próprio para o efeito, situado em Nîmes, sul de França. Ora, Gisèle Pelicot vai marcar presença, de forma a reiterar a posição que defendeu em audiências anteriores. "Ela estará lá para explicar que uma violação é uma violação, que não existe uma pequena violação", sublinhou Antoine Camu, advogado da mulher..Francesa Gisèle Pelicot diz que vítimas de violência sexual "não estão sozinhas".Gisèle Pelicot, hoje com 72 anos, acabaria por se tornar uma heroína entre as mulheres feministas em 2024. Em causa esteve a denúncia dos crimes de que foi vítima e a renúncia ao direito a anonimato, ao qual tinha direito, em virtude da sensibilidade dos atos cometidos.Recorde-se que o marido, Dominique Pelicot, foi condenado a 20 anos de prisão. Na base da decisão este o facto de drogar consecutivamente a mulher e convidar dezenas de homens a violá-la na própria casa, durante quase uma década, enquanto durou o casamento que ligava ambos. "Sou um violador e todos os homens acusados nesta sala são violadores", disse Dominique, aquando do primeiro julgamento. O condenado decidiu não recorrer da sentença.."O meu pai devia morrer na prisão." Filha de Dominique Pelicot fala do "tsunami" causado pelo caso das violações à sua mãe .Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos o agressor não é um estranho