Número de mortos de ataque russo a centro de ajuda humanitária sobe para 42

Subiu para 42 o número de pessoas mortas num ataque das forças russas na segunda-feira a um centro de ajuda humanitária na vila de Komyshuvakha, no sudeste da Ucrânia, de acordo com a Polícia Nacional ucraniana.

No Telegram, a polícia indicou que muitos corpos ainda estão a ser identificados e que ainda há registo de 33 pessoas desaparecidas no ataque, estando os trabalhos de procura destas pessoas ainda em curso.

O Serviço de Emergência da Ucrânia referiu no Telegram que estavam "especialistas" no terreno a trabalhar nas ruínas do edifício.

"Estão envolvidos na operação de busca equipas de salvamento, especialistas do Corpo Estatal de Salvamento Mineiro do Serviço de Emergência da Ucrânia e equipas caninas", lê-se.

O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira, quando bombas aéreas russas atingiram um edifício de uma escola onde os residentes dessa vila tinham ido receber ajuda. De acordo com o Kyiv Independent, uma das bombas tinha mais de um quilo de explosivos e um raio de mais de 250 metros.