Estruturas danificadas em Druzhkivka, sob cerco russo.
Estruturas danificadas em Druzhkivka, sob cerco russo.Maria Senovilla / EPA
Internacional

Negociações desta semana sobre a Ucrânia mantêm-se, mas é preciso novo local

Líder das Forças Armadas ucranianas diz que Kiev somou ganhos territoriais em fevereiro.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin
Kremlin
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt