Negociações desta semana sobre a Ucrânia mantêm-se, mas é preciso novo local

O presidente ucraniano garantiu esta segunda-feira, 2 de março, que a ronda de negociações de paz mediadas pelos EUA entre a Ucrânia e a Rússia, agendada para quinta e sexta-feira, não foi cancelada após os ataques contra o Irão levados a cabo por Washington e Telavive, mas adiantou que Kiev está a considerar um novo local para o encontro inicialmente previsto para Abu Dhabi, sendo a Turquia ou a Suíça possibilidades em cima da mesa. "Devido às hostilidades em curso, não podemos confirmar que a reunião terá lugar em Abu Dhabi, mas, mesmo assim, ninguém a cancelou", disse Volodymyr Zelensky, citado pela Reuters, numa conferência de imprensa via WhatsApp. O Kremlin afirmou esta segunda-feira que é do seu interesse continuar as conversações de paz, preferindo alcançar uma solução diplomática para pôr fim aos combates, mas não cedendo nos seus objetivos.Cerca de 70% dos ucranianos não acreditam que as negociações trilaterais em curso resultem numa paz duradoura, segundo uma sondagem do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS) publicada esta segunda-feira. Apenas 25% dizem acreditar no potencial de sucesso das negociações.Zelensky voltou ainda a vincar a recusa de Kiev em ceder à exigência de Moscovo para se retirarem dos 20% do Donbass que a Rússia não conseguiu conquistar. Ontem, o comandante supremo das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, revelou que as forças de Kiev conquistaram mais território em fevereiro do que as forças russas conseguiram ocupar no mesmo período. "Sobrevivemos a esta difícil 'batalha de inverno'", afirmou Syrskyi, sublinhando que os ganhos territoriais relativos foram os mais elevados para a Ucrânia desde o início da incursão no território russo a partir da zona de Kursk, no verão de 2024. Já o presidente ucraniano alertou que o Kremlin está a preparar uma nova onda de ataques às infraestruturas do país, notando que o fornecimento de defesas aéreas continua a ser um desafio para Kiev, mas que, até agora, as hostilidades no Médio Oriente não tiveram impacto no apoio militar dos liados. "Mas, claro, compreendemos que uma guerra longa, se for longa, e a intensidade dos combates afetarão a quantidade de equipamento de defesa aérea que receberemos."