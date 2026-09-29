Rutte pediu “calma” aos aliados.
Rutte pediu “calma” aos aliados. OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

NATO diz que Rússia não vai conseguir travar apoio a Kiev

Mark Rutte fala em “campanha imprudente de ações hostis contra os aliados”, mas garante que Moscovo “está a falhar”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Rússia
NATO
Vladimir Putin
Mark Rutte
Estónia
edição diária
ataques híbridos
Diário de Notícias
www.dn.pt