Mulher do 'coldplaygate' quebra o silêncio. "Fui chamada de vadia, destruidora de lares, interesseira"

Cinco meses após ter aparecido num ecrã gigante do concerto dos Coldplay em Massachusetts, EUA, abraçada ao seu chefe, Kristin Cabot decidiu dar a conhecer a sua versão do que aconteceu naquela noite e os momentos difíceis por que tem passado desde essa altura. Em entrevista ao The New York Times, diz ter sido humilhada nas redes sociais, após o que ficou conhecido como coldplaygate. Foi chamada de "vadia, destruidora de lares, interesseira, amante".Segundo Kristin Cabot, não havia nenhum relacionamento amoroso entre ela e Andy Byron, então CEO da startup Astronomer e, nessa qualidade, seu chefe. Os dois estavam a viver momentos difíceis no casamento. Kristin Cabot, de 53 anos, estava a separar-se do marido, assim como Byron da mulher. Houve uma aproximação entre os dois, pode-se dizer até um flirt, mas nega que alguma vez tivesse tido algum contacto íntimo.O concerto dos Coldplay foi uma oportunidade para Kristin Cabot descontrair da tensão que estava a viver com o processo de divórcio. E convidou Andy Byron a acompanhá-la. Como conta ao The New York Times, os dois beberam uns copos de tequila durante o espetáculo e foram-se aproximando. Pareciam um casal. Foi nessa noite que se beijaram pela primeira e última vez, diz. Andy Byron estava a dançar atrás de Kristin Cabot quando ela pegou nas suas mãos e o abraçou, conta. Surgiu então a imagem na tela gigante e foi como se “alguém tivesse acionado um interruptor”. Uma noite alegre e divertida transformou-se em terror. Kristin Cabot levou as mãos à cara e libertou-se dos braços de Byron, que automaticamente se baixou..Empresa do CEO "apanhado" a trair em concerto dos Coldplay contrata Gwyneth Paltrow como porta-voz .Um vídeo no TikTok desses momentos entre Kristin Cabot e Andy Byron tornou-se viral, tendo alcançado 100 milhões de visualizações em poucos dias. Os comentários dispararam e foi chamada de "vadia, destruidora de lares, interesseira, amante". Personalidades como Whoopi Goldberg ou Gwyneth Paltrow fizeram piadas com o sucedido. Houve paparazzi e dezenas de ameaças de morte, afirmou.Hoje, já quase ninguém se lembra deste episódio, mas Kristin Cabot não o consegue esquecer. Mãe de duas crianças, relata que foi "uma decisão errada, bebi alguns copos, dancei e comportei-me de forma inadequada com meu chefe. E isso não é algo trivial. Assumi a responsabilidade e deixei minha carreira por causa disso. Esse é o preço que decidi pagar". No entanto, "quero que meus filhos entendam que é possível cometer erros e fazer muitas asneiras, mas isso não justifica ser ameaçada de morte."Os dois ficaram desempregados. Andy Byron demitiu-se poucos dias depois do concerto da startup Astronomer e Kristin Cabot negociou a sua saída. Na mesma entrevista, Kristin Cabot conta que os filhos sofreram muito com toda esta situação e tiveram de recorrer a terapia. Kristin Cabot está também muito magoada com as mulheres. É delas que chegam as críticas mais duras. "O que tenho visto nestes últimos meses torna mais difícil acreditar que tudo se resume aos homens que nos impedem de progredir", afirma. "Acho que nós mesmas estamos a prejudicar-nos ao nos atacarmos mutuamente.".A história por trás do quadro de Clinton nos ficheiros Epstein.A 'câmara do beijo' dos Coldplay vai continuar. Que lições ficam do caso Astronomy?