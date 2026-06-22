Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção".
Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção".Facebook / Terry Allbritton, Harris County Constable Precinct 5
Internacional

Mulher de 76 anos morre no Texas após Tesla, alegadamente em piloto automático, embater numa casa

Homem conduzia um Tesla quando a viatura entrou por uma casa adentro na cidade de Katy, no Texas. A mulher que perdeu a vida estava dentro da habitação. Está em curso uma investigação.
Susete Henriques
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Um homem conduzia um Tesla, que alegadamente estaria em piloto automático, quando a viatura embateu numa casa na cidade de Katy, no estado norte-americano do Texas. O acidente causou a morte a uma mulher de 76 anos que se encontrava dentro da habitação. Foi aberta uma investigação.

O gabinete do xerife do condado de Harris indicou, em comunicado, citado pela ABC News, que Michael Butler, de 44 anos, estava a conduzir um Tesla Model 3 por volta das 20h00, hora local (já madrugada de sábado em Lisboa), quando ocorreu o acidente.

Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção", acrescentou o gabinete do xerife, dando conta que Butler terá saído da sua faixa de rodagem indo embater contra uma casa.

"O Tesla de Butler entrou pela residência de tijolo a alta velocidade e bateu contra M. Avila que estava dentro da residência", afirmaram as autoridades. "O condutor disse aos agentes que tinha o Tesla em piloto automático", lê-se numa nota das autoridades nas redes sociais.

A mulher ainda foi levada de helicóptero para um hospital da região, onde foi declarado o óbito. O condutor do Tesla ficou ferido, não tendo apresentado sinais de embriaguez, estando a cooperar com a polícia, foi ainda referido pelas autoridades.

No Facebook, Jennifer Barbour, filha da vítima, divulgou imagens das câmaras de videovigilância da casa, nas quais é possível ver o carro a embater em alta velocidade na habitação, conforme noticiou o jornal The Hill. "A minha mãe não merecia isto", escreveu Jennifer na publicação.

De acordo com o jornal, foi criada uma página no GoFundMe para ajudar a família da vítima. "A casa agora está inabitável e sob investigação, o que obrigou nossa família a mudar-se para uma moradia temporária enquanto enfrenta esta perda inimaginável", lê-se na página do GoFundMe.

De recordar que no ano passado, um júri na Florida ordenou à Tesla o pagamento de 329 milhões de dólares à família de um homem que morreu num acidente fatal em 2019, envolvendo o sistema de assistência ao condutor da marca, o Autopilot. O veredicto, proferido em Fort Lauderdale, concluiu que o sistema Autopilot foi um fator determinante na morte de Stephen Banner, de 59 anos.

Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção".
Júri da Florida ordena à Tesla pagar mais de 300 milhões por acidente fatal com Autopilot
Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção".
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