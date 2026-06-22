Mulher de 76 anos morre no Texas após Tesla, alegadamente em piloto automático, embater numa casa

Um homem conduzia um Tesla, que alegadamente estaria em piloto automático, quando a viatura embateu numa casa na cidade de Katy, no estado norte-americano do Texas. O acidente causou a morte a uma mulher de 76 anos que se encontrava dentro da habitação. Foi aberta uma investigação.O gabinete do xerife do condado de Harris indicou, em comunicado, citado pela ABC News, que Michael Butler, de 44 anos, estava a conduzir um Tesla Model 3 por volta das 20h00, hora local (já madrugada de sábado em Lisboa), quando ocorreu o acidente. Tratava-se de um veículo "com um sistema automatizado de assistência à direção", acrescentou o gabinete do xerife, dando conta que Butler terá saído da sua faixa de rodagem indo embater contra uma casa."O Tesla de Butler entrou pela residência de tijolo a alta velocidade e bateu contra M. Avila que estava dentro da residência", afirmaram as autoridades. "O condutor disse aos agentes que tinha o Tesla em piloto automático", lê-se numa nota das autoridades nas redes sociais. .A mulher ainda foi levada de helicóptero para um hospital da região, onde foi declarado o óbito. O condutor do Tesla ficou ferido, não tendo apresentado sinais de embriaguez, estando a cooperar com a polícia, foi ainda referido pelas autoridades.No Facebook, Jennifer Barbour, filha da vítima, divulgou imagens das câmaras de videovigilância da casa, nas quais é possível ver o carro a embater em alta velocidade na habitação, conforme noticiou o jornal The Hill. "A minha mãe não merecia isto", escreveu Jennifer na publicação.De acordo com o jornal, foi criada uma página no GoFundMe para ajudar a família da vítima. "A casa agora está inabitável e sob investigação, o que obrigou nossa família a mudar-se para uma moradia temporária enquanto enfrenta esta perda inimaginável", lê-se na página do GoFundMe. .De recordar que no ano passado, um júri na Florida ordenou à Tesla o pagamento de 329 milhões de dólares à família de um homem que morreu num acidente fatal em 2019, envolvendo o sistema de assistência ao condutor da marca, o Autopilot. O veredicto, proferido em Fort Lauderdale, concluiu que o sistema Autopilot foi um fator determinante na morte de Stephen Banner, de 59 anos..Júri da Florida ordena à Tesla pagar mais de 300 milhões por acidente fatal com Autopilot.Autorizados testes de condução autónoma daqui a um mês