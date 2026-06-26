Mulher dá à luz no meio dos escombros de edifício que desabou na Venezuela

Uma mulher deu esta quinta-feira, 26 de junho, à Luz, entre os escombros de um edifício desabou no estado de La Guaira, uma região da Venezuela fortemente atingida por dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ao final da tarde de quarta-feira.De acordo com a imprensa internacional, a mulher terá entrado em trabalho de parto durante a operação de resgate, tendo sido os próprios socorristas, juntamente com vários civis, que a ajudaram a dar à luz antes de mãe e bebé terem sido transportados para um hospital. Imagens nas redes sociais mostram várias pessoas a improvisar um espaço para auxiliar o parto no meio dos destroços. . Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela.Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela..Sismos na Venezuela. Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 28.Futebolista venezuelano revela que a mulher morreu no terremoto para salvar filha de um ano.Missão especializada no resgate em estruturas colapsadas deverá partir hoje para a Venezuela. Integra Sapadores Bombeiros de Lisboa.Como vão os vários países ajudar a Venezuela?