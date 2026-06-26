Mulher dá à luz no meio dos escombros de edifício que desabou na Venezuela
Internacional

Mulher dá à luz no meio dos escombros de edifício que desabou na Venezuela

Mulher terá entrado em trabalho de parto durante a operação de resgate, tendo sido os próprios socorristas, juntamente com vários civis, que a ajudaram a dar à luz.
David Pereira
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Uma mulher deu esta quinta-feira, 26 de junho, à Luz, entre os escombros de um edifício desabou no estado de La Guaira, uma região da Venezuela fortemente atingida por dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ao final da tarde de quarta-feira.

De acordo com a imprensa internacional, a mulher terá entrado em trabalho de parto durante a operação de resgate, tendo sido os próprios socorristas, juntamente com vários civis, que a ajudaram a dar à luz antes de mãe e bebé terem sido transportados para um hospital.

Imagens nas redes sociais mostram várias pessoas a improvisar um espaço para auxiliar o parto no meio dos destroços.

Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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