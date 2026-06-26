Futebolista venezuelano revela que a mulher morreu no terremoto para salvar filha de um ano

O defesa venezuelano Héctor Bello revelou nas redes sociais que a sua mulher Andrea morreu quando protegia a filha Alana, de apenas um ano, durante os terramotos que atingiram a cidade de La Guaira na noite de quarta-feira.Numa publicação de homenagem à sua esposa, Héctor Bello, de 28 anos, conta que graças ao seu sacrifício a filha sobreviveu na sequência do desabamento do edifício onde vivia a família."Vou garantir que a nossa bebé saiba o quanto maravilhosa foste e o quanto a amavas. Vou contar-lhe a história de como a salvaste, de como deste a própria vida pela nossa filha, de como foste uma mulher corajosa que, mesmo nos últimos suspiros, nunca a abandonaste", escreveu Héctor Bello numa publicação emotiva nas redes sociais.Nesse longo texto, o futebolista deixa no entanto a certeza de que "há uma coisa" que não consegue perdoar: "Deixaste a minha alma destruída. Deixaste-me sozinho. Sempre dissemos que a luta era dos dois." Héctor Bello está atualmente sem clube, mas até ao final do ano passado representou o Bolívar SC. Um outro jogador, o argentino Lucas Trejo, também anunciou que sua família estava desaparecida após a tragédia que afeta a Venezuela e que já é considerado o pior dos últimos 100 anos, com mais de 580 mortos, quase 3000 feridos, além de cerca de 200 pessoas presas nos escombros e mais de 24 mil desaparecidos.