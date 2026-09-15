Morreu Bob Mackie, estilista de Cher, Tina Turner e Elton John. Tinha 87 anos
Morreu na última segunda-feira, 14 de setembro, o estilista norte-americano Bob Mackie, responsável por alguns dos figurinos mais emblemáticos de estrelas como Cher, Tina Turner, Dolly Parton e Elton John. Mackie tiha 87 anos.
"É com o coração pesado que partilhamos a notícia de que Bob Mackie morreu hoje", anunciou uma publicação na conta oficial do estilista no Instagram. "O seu génio e os seus extraordinários designs viverão para sempre."
Conhecido como o "Sultão das Lantejoulas" pelas criações extravagantes e brilhantes, Mackie venceu nove prémios Emmy e um Tony ao longo da carreira, além de ter recebido três nomeações para os Óscares.
De acordo com obituário publicado na BBC, a relação com Cher marcou particularmente o seu percurso. Foi Mackie quem criou o célebre conjunto com um enorme adereço de penas usado pela cantora nos Óscares de 1986, que ficaria conhecido como o seu "vestido de vingança", depois de Cher não ter sido nomeada pelo filme Mask.
Mackie trabalhou ainda com Elton John, para quem criou o icónico figurino inspirado nos Dodgers usado nos concertos no Dodger Stadium em 1975.
"Os seus figurinos eram obras de arte e será lembrado como um dos designers mais lendários de Hollywood", escreveu Elton John após a morte do estilista, que continuou a desenhar até aos últimos anos, com peças usadas recentemente por Sabrina Carpenter e Miley Cyrus.