Estilista pessoal da princesa Diana, Paul Costelloe, morre aos 80 anos
Cultura

Estilista pessoal da princesa Diana, Paul Costelloe, morre aos 80 anos

Foi nomeado estilista de Diana em 1983, uma colaboração que se manteve até à morte da princesa. "A sua história foi e é uma história de sucesso irlandesa bastante notável", diz governo da Irlanda.
Susete Henriques
O irlandês Paul Costelloe, estilista pessoal da princesa Diana, morreu em Londres, aos 80 anos, informou a família num comunicado divulgado este sábado, 22 de novembro.

"Após uma breve doença", Costelloe "faleceu em paz", rodeado "pela esposa e pelos sete filhos" em Londres, segundo a nota, citada pelos media locais.

Uma das figuras de destaque na moda britânica e irlandesa, Paul Costelloe foi nomeado estilista pessoal de Diana em 1983, uma colaboração que se manteve até à morte da princesa, em 1997, num acidente de carro, em Paris.

Nascido em Dublin, em 1945, Costelloe estudou em Grafton Academy of Fashion Design, tendo-se mudado para Paris, onde continuou os estudos na Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Foi em 1979 que criou a sua marca, a Paul Costelloe Collections, cujas coleções, nas quais usava frequentemente os tecidos e materiais têxteis tradicionais irlandeses, foram apresentadas nas semanas da moda de Londres, Paris, Milão e Nova Iorque.

No passado mês de outubro, o estilista, que colaborou com a cadeia de lojas Dunnes Stores, participou na primeira edição da Semana da Moda da Irlanda.

"O Paul teve uma vida notável como figura de destaque na moda e nos negócios irlandeses, britânicos e internacionais durante décadas", afirmou o vice-primeiro-ministro da Irlanda, em comunicado.

Para Simon Harris, Costelloe "construiu um negócio extremamente bem-sucedido através de um talento incrível, disciplina e um compromisso inabalável com a qualidade". "A sua história foi e é uma história de sucesso irlandesa bastante notável", destacou.

"As suas colaborações, incluindo o seu trabalho memorável com a princesa Diana e a sua longa parceria com a Dunnes Stores, refletiram não só a sua capacidade, mas também o seu profundo orgulho nas suas raízes irlandesas, que frequentemente inspiravam o seu trabalho artesanal", referiu ainda o governante.

