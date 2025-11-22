Estilista pessoal da princesa Diana, Paul Costelloe, morre aos 80 anos

O irlandês Paul Costelloe, estilista pessoal da princesa Diana, morreu em Londres, aos 80 anos, informou a família num comunicado divulgado este sábado, 22 de novembro."Após uma breve doença", Costelloe "faleceu em paz", rodeado "pela esposa e pelos sete filhos" em Londres, segundo a nota, citada pelos media locais. Uma das figuras de destaque na moda britânica e irlandesa, Paul Costelloe foi nomeado estilista pessoal de Diana em 1983, uma colaboração que se manteve até à morte da princesa, em 1997, num acidente de carro, em Paris.Nascido em Dublin, em 1945, Costelloe estudou em Grafton Academy of Fashion Design, tendo-se mudado para Paris, onde continuou os estudos na Chambre Syndicale de la Haute Couture.Foi em 1979 que criou a sua marca, a Paul Costelloe Collections, cujas coleções, nas quais usava frequentemente os tecidos e materiais têxteis tradicionais irlandeses, foram apresentadas nas semanas da moda de Londres, Paris, Milão e Nova Iorque.No passado mês de outubro, o estilista, que colaborou com a cadeia de lojas Dunnes Stores, participou na primeira edição da Semana da Moda da Irlanda. "O Paul teve uma vida notável como figura de destaque na moda e nos negócios irlandeses, britânicos e internacionais durante décadas", afirmou o vice-primeiro-ministro da Irlanda, em comunicado. Para Simon Harris, Costelloe "construiu um negócio extremamente bem-sucedido através de um talento incrível, disciplina e um compromisso inabalável com a qualidade". "A sua história foi e é uma história de sucesso irlandesa bastante notável", destacou."As suas colaborações, incluindo o seu trabalho memorável com a princesa Diana e a sua longa parceria com a Dunnes Stores, refletiram não só a sua capacidade, mas também o seu profundo orgulho nas suas raízes irlandesas, que frequentemente inspiravam o seu trabalho artesanal", referiu ainda o governante. .Morreu Giorgio Armani, famoso estilista italiano. Tinha 91 anos