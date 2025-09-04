Morreu Giorgio Armani, famoso estilista italiano. Tinha 91 anos

Morreu o famoso estilista italiano Giorgio Armani. Tinha 91 anos. A notícia foi avançada pela sua empresa em comunicado, enaltecendo que trabalhou até ao fim da vida, afinal ainda recentemente anunciou a compra do La Capannina, o salão de dança de Forte di Marmi, considerado o mais antigo do mundo, algo que descreveu como "emocionante" e "um regresso às raízes". Além disso, há poucos dias aprovou todas as peças da sua nova coleção de moda.Segundo o jornal Corriere della Sera, Armani faleceu em casa, na companhia da família e de Leo Dell'Orco, o seu companheiro há 20 anos.Alguns dias antes de ter festejado o seu 91.º aniversário, a 11 de julho, Giorgio Armani sofreu uma infecção pulmonar, que o obrigou a alguns dias de internamento, após o qual esteve a recuperar em sua casa na Via Borgonuovo, em Milão, o que o impediu de assistir a um desfile de sua coleção, algo muito raro. Giorgio Armani nasceu em Piacenza, a 11 de julho de 1934, sendo o mais novo de três irmãos. O gosto sofisticado pelo estilo foi-lhe incutido pela mãe.