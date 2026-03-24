Péter Szijjártó mudou a sua versão num comício de campanha.
Péter Szijjártó mudou a sua versão num comício de campanha. FOTO: EPA / Zoltan Balogh
Internacional

Ministro húngaro admite falar com russos (e não só) antes e após reuniões da União Europeia

Szijjártó tinha descrito como “notícias falsas” informações que agora confirmou. Acesso dos deputados da AfD a dados sensíveis da UE e possível transmissão à Rússia preocupa Berlim e Bruxelas.
Ana Meireles
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