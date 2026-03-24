Ministro húngaro admite falar com russos (e não só) antes e após reuniões da União Europeia

O líder da diplomacia da Hungria, país cujo governo liderado por Viktor Orbán é próximo de Moscovo, admitiu na segunda-feira à noite que fala com os seus homólogos da Rússia, Sérvia, Israel, Estados Unidos e Turquia antes e depois das reuniões da União Europeia sobre política externa. “Converso não só com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, mas também com os dos Estados Unidos, da Turquia, de Israel, da Sérvia e dos nossos outros parceiros antes e depois das reuniões do Conselho da União Europeia”, disse Péter Szijjártó num comício do Fidesz, citado pelo Politico. “A questão é que estão a ser tomadas muitas decisões na União Europeia que influenciam as relações e a cooperação da Hungria com outros países fora da UE”, prosseguiu, acrescentando: “É disso que se trata a política externa. Talvez esteja a falar de forma grosseira, mas a diplomacia consiste em falarmos com os líderes de outros países”.No fim de semana, o Washington Post noticiou que Szijjártó costuma telefonar nos intervalos das reuniões do Conselho Europeu para fornecer ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, “relatórios diretos sobre o que foi discutido” e possíveis soluções. Informações que o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro classificou no domingo como “notícias falsas” que têm como objetivo “apoiar o Partido Tisza e tentar formar um governo fantoche pró-guerra na Hungria”, numa referência à força política da oposição que lidera as sondagens das legislativas marcadas para 12 de abril e que poderão colocar um fim aos 16 anos do populista Fidesz no poder. A Comissão Europeia classificou as informações do Post como “extremamente preocupantes”, dizendo esperar que “o governo húngaro preste esclarecimentos” sobre as mesmas. Já o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, garantiu que Varsóvia “já suspeitava” da fuga de informações da parte de Budapeste e que tal “não deve surpreender ninguém”.Esta terça-feira, 24 de março, o Politico noticiou, citando três diplomatas e quatro deputados alemães, que o acesso a documentos confidenciais da UE por parte da Alternativa para a Alemanha (AfD), formação de extrema-direita \u0007e pró-Kremlin, está a levantar preocupações sobre a possibilidade de deliberações sensíveis estarem a ser transmitidas à Rússia. De acordo com a mesma publicação, os deputados alemães (ao contrário do que acontece nos outros parlamentos nacionais) têm acesso a uma base de dados com milhares de ficheiros comunitários, como notas confidenciais de reuniões entre embaixadores do bloco onde são discutidas as posições dos seus países sobre questões como os planos para financiar a Ucrânia através de ativos russos congelados.“Estamos a tomar todo o tipo de precauções em Bruxelas para proteger reuniões e informações sensíveis”, adiantou ao Politico um diplomata sénior da UE, sublinhando, porém, que o acesso que os deputados da AfD têm a materiais confidenciais “deixa uma enorme lacuna, do tamanho de Putin, nas nossas medidas de segurança”.“Todos temos cuidado ao partilhar informações sensíveis num formato com 27 Estados-membros da UE”, referiu outro diplomata. “Seja por causa de Orbán, da Hungria, ou por causa do sistema alemão, não partilhamos livremente toda a informação como faríamos entre os nossos confidentes mais próximos numa reunião com 27 Estados-membros à mesa. Esse é o fator húngaro, e esse é o fator AfD.”Contactado pelo Politico, o grupo parlamentar da AfD negou que passar informações à Rússia ou à China. “Não comentamos alegações infundadas”..Suspeitas de espionagem para a Rússia criam nova tensão entre UE e Hungria.Orbán fura plano de empréstimo à Ucrânia e veta sanções contra a Rússia