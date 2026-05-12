Denys Korotenko, Liudmyla Prokopechko e Natalia Petrenko falaram da realidade das comunidades que lideram na Ucrânia.
Denys Korotenko, Liudmyla Prokopechko e Natalia Petrenko falaram da realidade das comunidades que lideram na Ucrânia. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Internacional

“Mesmo a 27 km da frente de batalha, estamos a construir uma comunidade”, dizem autarcas ucranianos

Três autarcas ucranianos falaram em Cascais sobre a experiência de gerir territórios em tempo de guerra.
Ana Meireles
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