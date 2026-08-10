Giorgia Meloni e Mette Frederiksen antes do Conselho Europeu informal de outubro em Copenhaga.
Giorgia Meloni e Mette Frederiksen antes do Conselho Europeu informal de outubro em Copenhaga.União Europeia
Internacional

Meloni e Frederiksen condenam “imigração descontrolada”

Governantes de Itália e da Dinamarca lideraram as críticas a Espanha pela crise em Ceuta. Agora pedem a criação de centros de retorno, sublinhando que querem defender valores europeus partilhados.
Ana Meireles
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