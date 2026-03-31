Os italianos chumbaram em referendo a proposta de reforma do sistema judicial pretendida pelo governo de Meloni.
Os italianos chumbaram em referendo a proposta de reforma do sistema judicial pretendida pelo governo de Meloni. EPA / FABIO FRUSTACI
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Meloni aposta na sua sobrevivência política com reforma eleitoral

Derrota no referendo deixou o governo de Giorgia Meloni fragilizado, mas a proposta que chegou ao Parlamento para alterar a lei eleitoral poderá garantir a sua vitória nas eleições do próximo ano.
Ana Meireles
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