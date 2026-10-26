Medidas anunciadas pelo governo francês não desarmam estudantes

Os ministros da Educação e do Ensino Superior de França anunciaram várias medidas em resposta às reivindicações dos estudantes e depois de reuniões mantidas na segunda-feira entre representantes destes e o primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Mas os jovens apelaram para que a mobilização se mantenha, quando há manifestações convocadas pelo coletes amarelos para o dia 31 e uma greve nacional agendada em 5 de novembro. As manifestações dos estudantes poderão ocorrer no dia 2. Sob o signo do regresso da ordem, o presidente Emmanuel Macron visitou a sede da Câmara Municipal de Marselha — em parte vandalizada no dia 17 — tendo a seu lado o autarca Benoît Payan. O chefe de Estado francês disse ter pedido ao seu governo para responder às “exigências legítimas que estão na base do movimento social” e, como tal, revelara que o primeiro-ministro Sébastien Lecornu iria fazer “anúncios fortes e mostrar progressos” sobre o setor da educação. Medidas a apresentar ao fim de mais de um mês de reivindicações nas ruas e depois de o chefe do executivo se ter reunido com influenciadores e com representantes de associações estudantis do Ensino Secundário. As principais reivindicações passam pelo fim do processo de seleção atual (Parcoursup) para o ensino superior, o aumento de vagas nas universidades e politécnicos, e a melhoria das condições nas escolas (menos alunos por turma e renovação das infraestruturas).Mas não foi Lecornu quem apresentou as concessões governamentais. Primeiro foram os próprios estudantes a destapar parte das medidas e, ao fim do dia, os ministros Edouard Geffray (Educação) e Philippe Baptiste (Ensino Superior), em conferência de imprensa, fizeram um conjunto de anúncios. Geffray começou por se congratular com as mais de cem mil propostas recebidas em 18 dias, mais de metade das quais (56%) relacionadas com a qualidade do parque escolar, em especial sobre a questão do conforto térmico. A esse propósito anunciou a criação de uma linha de 4 mil milhões de euros com crédito bonificado ao dispor das regiões — responsáveis pela gestão das escolas secundárias — para obras de manutenção e renovação. Sobre as turmas com demasiados alunos, Geffray disse que, a partir de 2027, as escolas na segunda metade do ranking passam a ter turmas com o máximo de 28 estudantes, medida a ser estendida a todos os estabelecimentos em 2028. Para que tal possa acontecer, o ministério não só vai anular a supressão de 836 postos de professor como vai criar mais 500 postos.Já o ministro Baptiste revelou o fim da criticada plataforma Parcoursup (os alunos queixam-se de o algoritmo ser opaco e de favorecer os candidatos mais ricos) em 2028 e, até lá, a promessa de uma mudança. Apontou para a criação de 15 mil vagas no ensino superior e propôs o ajustamento das bolsas sociais à inflação. No final, as associações de estudantes mostraram satisfação com o sentido das propostas, mas destacaram a importância de manter a luta. O principal sindicato de professores do ensino secundário, SNES-FSU, que também representa os alunos, disse através da secretária-geral Sophie Vénétitay que “as reivindicações defendidas pelos jovens não estão satisfeitas”, pelo que apelou a que estes se juntem à greve de 5 de novembro. Já o candidato da esquerda moderada Raphaël Glucksmann saudou o “bom sentido” das propostas do governo.Macron culpa redes sociais Em visita a Marselha, o presidente francês responsabilizou as redes sociais pela onda de violência. “As redes sociais prejudicam a democracia. Porque polarizam, porque geram um espécie de choque perante cenas de violência, e porque para algumas são ferramentas de mobilização para o pior”, considerou Emmanuel Macron. Disse ainda que as plataformas foram usadas para que “jovens e não tão jovens” se organizassem para cometer atos de vandalismo em vários pontos do país, em especial o ocorrido no dia 17 de outubro. “Viver juntos em república, que é o nosso bem comum, significa preservar as nossas instituições, respeitar o outro, poder expressar desacordos e encontrar compromissos políticos e sociais“, concluiu. .Macron promete medidas para responder às “reivindicações legítimas” dos estudantes\n.Macron rejeita pedido de demissão apresentado por ministro do Interior na sequência de novos protestos.Protestos deixam França em chamas: fogo destrói edifício histórico da Câmara de Limoges. Veja as imagens