O governo anunciou a criação de 15 mil vagas no ensino superior, mas a União Nacional de Estudantes de França exige 250 mil.
O governo anunciou a criação de 15 mil vagas no ensino superior, mas a União Nacional de Estudantes de França exige 250 mil. EPA/Firas Abdullah
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Medidas anunciadas pelo governo francês não desarmam estudantes

Ministros propõem financiamento para renovação de escolas, mais professores e alterações na plataforma de acesso ao ensino superior, mas os jovens não querem desmobilizar.
César Avó
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