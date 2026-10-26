O governo anunciou a criação de 15 mil vagas no ensino superior, mas a União Nacional de Estudantes de França exige 250 mil. EPA/Firas Abdullah

Internacional Medidas anunciadas pelo governo francês não desarmam estudantes Ministros propõem financiamento para renovação de escolas, mais professores e alterações na plataforma de acesso ao ensino superior, mas os jovens não querem desmobilizar.