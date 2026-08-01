Médio Oriente. Irão avisa que vai reforçar bloqueio do estreito de Ormuz

O Irão avisou este sábado (1 de agosto) que vai reforçar o bloqueio do estreito de Ormuz e acusou os Estados Unidos de escalarem o conflito no Médio Oriente, alertando que os países que colaborem com Washington “arderão no fogo da guerra”.“A continuação do bloqueio naval e da escalada bélica por parte do regime norte-americano reforçará o encerramento do estreito de Ormuz e provocará também o encerramento de outros estreitos e pontos de estrangulamento”, alertou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohamad Bagher Zolgadr, segundo informa a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, citada pela agência de notícias Efe.Zolgadr alertou que “o preço será pago pela economia mundial e pelo mercado energético”, aludindo ao aumento dos preços do petróleo bruto devido ao bloqueio do estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, passava um quinto do petróleo mundial.Também o comandante do Quartel-General Central Jatam al Anbiya, o general-de-divisão Ali Abdolahi, em comunicado, citado também pela Efe, deixou um aviso aos países do Médio Oriente, alertando que “devem reconsiderar a sua cooperação e colaboração com os Estados Unidos”.“Caso contrário, qualquer país que se torne o escudo defensivo dos Estados Unidos, um país criminoso e agressor, arderá no fogo da guerra”, disse.Segundo aquele alto comando militar, Washington “continua, a um ritmo cada vez mais acelerado, a trilhar o caminho de uma escalada generalizada da guerra regional” , numa estratégia que, disse, pretende “expandir e consolidar um domínio ilegítimo sobre toda a região”.Estas declarações surgem num contexto de tensão crescente entre Teerão e Washington, marcado por ataques recíprocos, pelo bloqueio naval norte-americano sobre portos e navios iranianos e pelo encerramento do estreito de Ormuz por parte do Irão.Nas últimas semanas, o Irão lançou ataques contra bases e alvos dos EUA em países da região, como o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia, em resposta às ofensivas norte-americanas contra o seu território.Este sábado, o Exército do Kuwait afirmou ter intercetado ataques iranianos com drones, embora Teerão ainda não tenha anunciado qualquer ofensiva.A guerra no Médio Oriente começou em 28 de fevereiro com uma campanha de bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e já causou milhares de mortos na região, sobretudo no Irão e no Líbano.Esta semana, o Irão e os Estados Unidos retomaram as trocas de ataques noturnos após vários dias de acalmia, embora não tenha sido registado qualquer ataque na noite de sexta-feira para sábado..A refletir sobre plano para guerra de 14 dias, Trump vê conflito com o Irão chegar ao Egito.Irão lança ataque de surpresa com mísseis contra base dos EUA na Jordânia.Ucrânia e Irão, as guerras sobrepostas em análise na Casa Branca com Zelensky e Netanyahu