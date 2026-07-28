Irão lança ataque de surpresa com mísseis contra base dos EUA na Jordânia

O Irão lançou esta terça-feira (28 de julho) múltiplos mísseis balísticos contra uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia, naquela que o Comando Central norte-americano (CENTCOM) classificou como uma "tentativa de ataque de surpresa".Segundo confirmou o CENTCOM, todos os projéteis disparados pelas forças iranianas foram intercetados com sucesso pelos sistemas de defesa antiaérea, não havendo registo de danos na infraestrutura ou de vítimas a assinalar.Este evento marca uma viragem crítica na crise regional: trata-se do primeiro ataque iraniano com mísseis balísticos visando uma instalação militar dos EUA no Médio Oriente desde que o presidente Donald Trump ordenou uma pausa nos ataques norte-americanos contra alvos em território iraniano, com o objetivo de dar margem a negociações diplomáticas.. A ação direta de Teerão quebra o período de acalmia relativa e coloca em risco a tentativa de diálogo, podendo forçar uma resposta militar imediata da administração norte-americana.As forças armadas dos EUA e os seus aliados na região mantêm o estado de prontidão no nível máximo, aguardando-se agora a reação oficial da Casa Branca perante este volte-face nas hostilidades.