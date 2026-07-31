Mísseis Zolfaghar junto de mais uma imagem com Trump e respetiva ameaça à sua vida em exibição na praça Azadi, Teerão.
Mísseis Zolfaghar junto de mais uma imagem com Trump e respetiva ameaça à sua vida em exibição na praça Azadi, Teerão.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

A refletir sobre plano para guerra de 14 dias, Trump vê conflito com o Irão chegar ao Egito

“Exasperado” com as divergências entre conselheiros, presidente dos EUA tem na secretária plano para operação em larga escala. Príncipe saudita defende o contrário.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Médio Oriente
Egito
edição impressa
Golfo Pérsico
Conflito EUA-Irão
Diário de Notícias
www.dn.pt