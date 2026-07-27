A última visita de Netanyahu a Trump aconteceu em fevereiro, dias antes do início da guerra contra o Irão.
A última visita de Netanyahu a Trump aconteceu em fevereiro, dias antes do início da guerra contra o Irão.CASA BRANCA
Internacional

Ucrânia e Irão, as guerras sobrepostas em análise na Casa Branca com Zelensky e Netanyahu

A recente ameaça do Irão a Kiev prova como os dois conflitos estão conectados. Após funeral do senador Graham, apoiante da Ucrânia e de Israel, Trump recebe à vez os líderes de ambos os países.
César Avó
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