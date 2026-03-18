Presidente do Conselho Europeu, António Costa
Presidente do Conselho Europeu, António CostaJOSÉ COELHO / LUSA
Internacional

Médio Oriente ganha espaço na reunião dos 27, mas mantém-se o foco na competitividade da UE

Conselho Europeu servirá para discutir resposta ao impacto negativo que já está a ser sentido no bloco em sequência da guerra contra o Irão. Zelensky falará da situação na Ucrânia.
Ana Meireles
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Guerra no Médio Oriente
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