Médio Oriente ganha espaço na reunião dos 27, mas mantém-se o foco na competitividade da UE

O tema principal do Conselho Europeu desta quinta-feira, 19 de março, era suposto ser a competitividade, mas a escalada da guerra no Médio Oriente e as consequências negativas que já estão a ser sentidas no bloco comunitário levaram a uma mudança na agenda, conforme notou António Costa na carta-convite que enviou aos líderes dos 27. “Discutiremos, por conseguinte, a situação no Irão e na região, bem como a nossa resposta às consequências geopolíticas e económicas, incluindo no que diz respeito aos preços da energia e à segurança energética”, referiu o presidente do Conselho Europeu. “Juntos, devemos identificar os instrumentos que precisamos de mobilizar para garantir uma resposta atempada, coordenada e eficaz que proteja os nossos cidadãos e as nossas empresas, ao mesmo tempo que trabalhamos para a desescalada e a estabilidade na região”.Na segunda-feira, dia em que os ministros da Energia se reuniram em Bruxelas, o comissário europeu com esta pasta, Dan Jørgensen, admitiu que a UE poderá tomar medidas “direcionadas e de curto prazo” sem alterar o sistema energético na sequência da escalada de preços causada pela situação no Médio Oriente. Entre as opções em discussão estão a possibilidade de limitar temporariamente o preço do gás, reduzir impostos e encargos nas faturas de energia e permitir apoios estatais a empresas e setores industriais mais afetados pelos custos elevados da energia. Bruxelas avalia ainda eventuais ajustes no mercado europeu de carbono e a utilização de reservas estratégicas de energia para ajudar a estabilizar os preços.Na carta que enviou esta semana aos líderes dos 27 antes da reunião do Conselho Europeu, a líder do executivo comunitário indica querer também, a longo prazo, adotar outras medidas para reduzir os preços da energia, como acelerar o investimento em energias renováveis para diminuir a dependência do gás ou promover contratos de longo prazo de eletricidade para dar maior estabilidade de preços às empresas. Ursula von der Leyen refere ainda querer evitar o encerramento prematuro de infraestruturas energéticas de baixo carbono como centrais nucleares e permitir apoios estatais e compensações de custos de carbono às indústrias intensivas em energia.Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, participará num almoço de trabalho para discutir a deterioração da situação internacional, nomeadamente a crise no Médio Oriente.A competitividade mantém-se entre os temas a discutir, com destaque para a necessidade de implementar as ideias apresentadas no retiro informal de fevereiro, tal como as propostas da comissão e que aguardam a aprovação dos 27, nomeadamente a Lei do Acelerador Industrial (que visa impulsionar a capacidade industrial da UE, acelerar a descarbonização e aumentar a competitividade) ou o EU Inc. (apresentado ontem e que visa facilitar a criação, a atividade e o crescimento das empresas na UE, incentivando-as a permanecer na União e criando condições para o regresso daquelas que saíram da Europa).“Tal como fizemos de 2025 o ano da defesa europeia - dando passos históricos no sentido de investimentos conjuntos e instrumentos partilhados - estamos a fazer de 2026 o ano da competitividade europeia”, afirmou ontem António Costa. “Estou convicto de que a implementação da nossa agenda ‘Uma Europa, Um Mercado’, que anunciaremos amanhã [esta quinta-feira], irá fortalecer os alicerces do nosso modelo social. Colocando os trabalhadores em primeiro lugar. Trabalhar em prol da prosperidade partilhada. E reduzindo o custo de vida para todos”.Como é habitual, o presidente da Ucrânia marcará presença no encontro, numa altura em que a Hungria continua a manter o veto ao empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros a Kiev e ao 20.º pacote de sanções à Rússia. “Não sentimos de forma alguma que temos qualquer dever moral ou político para com os ucranianos”, disse esta quarta-feira o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, à GB News..Orbán fura plano de empréstimo à Ucrânia e veta sanções contra a Rússia.Costa diz que "objetivo final" de EUA e Israel com guerra no Médio Oriente "não é claro"