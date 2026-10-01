Marco Rubio terá expulsado delegação iraniana dos Estados Unidos após impasse nas negociações

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, terá expulsado a delegação iraniana que se encontrava em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas, devido ao impasse nas negociações, segundo avançou o Axios.

Enquanto o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, deixou Nova Iorque um dia depois de discursar nas Nações Unidas na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, permaneceu no país para participar em conversações indirectas com os EUA sobre a abertura do Estreito de Ormuz, o fim do conflito e o retomar das negociações sobre o programa nuclear iraniano.

De acordo com a Associated Press, Araghchi planeava ficar em Nova Iorque até quarta-feira. Mas na segunda-feira Marco Rubio ter-lhe-á dado ordem para abandonar o país com o resto da delegação, insatisfeito com os poucos progressos conseguidos nas reuniões do fim de semana.

"O secretário Rubio expulsou a delegação iraniana que já tinha abusado da hospitalidade. A Assembleia Geral da ONU tinha terminado, por isso estava na altura de eles se irem embora", disse um responsável norte-americano ao Axios.

A delegação iraniana na ONU negou estas informações, dizendo que abandonou o país de acordo com o calendário previsto e sugerindo que "o Departamento de Estado recorreu à propagação de notícias infundadas e sem valor” por "não ter consguido nada" nas negociações.

Ja Donald Trump, ao ser questionado sobre a evolução da guerra no Médio Oriente, afirmou na quarta-feira que ou "os faria explodir" ou que "chegaria a um acordo", mas que o tempo para uma resolução está a esgotar-se.