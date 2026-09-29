Trump é um "grande mentiroso", diz porta-voz das Guardas Revolucionárias

A Guarda Revolucionária do Irão chamou a Donald Trump de "grande mentiroso" e disse que tem de "ser dita a verdade" ao povo dos EUA sobre o programa nuclear iraniano e a situação no Estreito de Ormuz, onde o país tem feito um bloqueio.

Numa declaração, o porta-voz das guardas, Hossein Mohebbii, leu uma carta dirigida ao povo norte-americano, onde negaram novamente que o Irão estivesse a procurar desenvolver armas nucleares e garantiram que a ofensiva norte-americana contra o seu país não tem nada a ver com o programa nuclear do país.

"O inimigo sabe que o Irão não está interessado em armas nucleares", afirmou Hossein Mohebbi, sublinhando que o problema que os EUA têm com o Irão é a "a sua vastidão, que pretendem destruir".

"O objetivo deles é saquear o povo iraniano e a riqueza do povo iraniano. É a fragmentação do Irão. O objetivo deles é transformar o Irão novamente num Estado colonial sob o seu controlo", continuou Mohebbi, que leu uma carta dirigida ao povo norte-americano.

Segundo a Reuters, o representante desafiou ainda a afirmação dos EUA de que o Irão perdeu a força no estreito de Ormuz, com os EUA a conseguirem transportar petróleo através do Golfo Pérsico.

"O facto de os americanos conseguirem, com grandes despesas, consideráveis dificuldades e um risco elevado, fazer passar clandestinamente uma pequena embarcação pelo Estreito de Ormuz, ao abrigo da escuridão, para exportar, digamos, 100 ou 200 barris de petróleo, não significa que o Estreito esteja aberto", afirmou Mohebbi, citado pela agência.

A crítica das Guardas Revolucionárias, consideradas uma organização terrorista pelos EUA, estende-se a toda a política militar dos EUA, de acordo com a Al Jazeera.

Na declaração, Mohebbi afirmou que "não havia razão" para os EUA terem 800 bases militares espalhadas pelo mundo e chamou a atenção para o dinheiro que o país gasta nas suas forças armadas, já que, segundo o próprio, o orçamento das forças iranianas é 1% dos gastos com as forças armadas dos EUA.

Para as guardas revolucionárias, então, é o momento para os EUA mudarem de política e, se gastarem 10% do que gastam no exército em países pobres, "os EUA tornar-se-iam um país popular".