A proposta de Teerão foi transmitida aos Estados Unidos através dos mediadores do Qatar.
A proposta de Teerão foi transmitida aos Estados Unidos através dos mediadores do Qatar. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão diz ter recebido uma contraproposta dos EUA

Donald Trump disse no fim de semana que o acordo de sete dias apresentado por Teerão “não seria aceitável”.
Ana Meireles
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