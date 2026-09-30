Irão diz ter recebido uma contraproposta dos EUA

As autoridades iranianas disseram esta quarta-feira ter recebido a resposta formal dos Estados Unidos à sua proposta para pôr fim à guerra no Médio Oriente, um anúncio que surge dias depois de Donald Trump ter rejeitado publicamente o plano de Teerão. “Na reunião de hoje [quarta-feira] do gabinete, a proposta do lado americano foi apresentada ao presidente Masoud Pezeshkian pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi”, disse a porta-voz do Governo, Fatemeh Mohajerani, à agência noticiosa oficial IRNA.Na última sexta-feira, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, Araghchi anunciou que Teerão tinha apresentado a Washington um plano de sete dias para restabelecer o tráfego marítimo normal através do estreito de Ormuz. Este plano inclui, entre outras medidas, um cessar-fogo de sete dias no Médio Oriente, o levantamento do bloqueio naval dos Estados Unidos contra o Irão, o fim das sanções ao petróleo iraniano e a libertação de bens iranianos congelados.Posteriormente, o Irão aceitaria reabrir o estreito de Ormuz e, ao sétimo dia, Teerão e Washington retomariam as negociações para um acordo final, que incluiria o programa nuclear iraniano.Araghchi explicou ainda que Teerão tinha transmitido a proposta através do Qatar, sugerindo que poderia avançar se “o lado norte-americano levasse a sério a possibilidade de se chegar a um acordo”.Um dia depois, o presidente dos EUA comentou a proposta, dizendo que a tinha rejeitado. “Querem fazer um acordo, o que é ótimo, eu gosto de acordos. Mas esse acordo não seria aceitável”, acrescentou Trump.Para o o major-general Mohsen Rezaei, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Trump está num impasse, acrescentando que o presidente norte-americano “é incapaz de tomar decisões”. “Trump está preso num lamaçal no qual não consegue nem negociar nem lutar”, acrescentou este responsável. Já o presidente do Irão, numa mensagem por ocasião do Dia Marítimo Mundial, divulgada ontem pela IRNA, afirmou que a segurança duradoura no Golfo Pérsico e nas suas vias navegáveis depende, em primeira instância, da cooperação entre os países da região.“O estreito de Ormuz, como uma das mais importantes passagens marítimas, ocupa uma posição de destaque na segurança e na economia da região e do mundo”, declarou. “A nossa abordagem em relação a esta via navegável estratégica é responsável e fundamentada na manutenção da segurança, da estabilidade e dos interesses dos países da região”. .Irão propôs acordo para reabrir o estreito de Ormuz dentro de 7 dias.Trump confirma que rejeitou plano do Irão para reabrir Ormuz em sete dias. Rússia disponível para ajudar