Marco Rubio está em Nova Délhi, na Índia.
Marco Rubio está em Nova Délhi, na Índia.Foto: EPA/RAJAT GUPTA
Internacional

Marco Rubio fala em "progressos significativos" no acordo com o Irão

"Os aspetos e detalhes finais do acordo estão a ser discutidos e serão anunciados em breve. Além de muitos outros elementos do acordo, o estreito de Ormuz será aberto", afirmou Trump no sábado.
Amanda Lima
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É com expectativa que o mundo aguarda mais detalhes sobre o possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão. O secretário de Estado Marco Rubio, afirmou mais cedo que foram feitos "progressos significativos" nos esforços para se chegar a um acordo.

Em Nova Délhi, o secretário de Estado remeteu para mais tarde pormenores destas negociações. A declaração surge após o Presidente Donald Trump afirmar, no sábado, 23 de maio, que parte do acordo já foi negociado. O líder americano acrescentou que a reabertura do estreito de Ormuz estava incluída nesta negociação.

O anúncio foi publicado na rede social Truth Social, após conversas telefónicas com os aliados do Golfo Pérsico e Israel. "Os aspetos e detalhes finais do acordo estão a ser discutidos e serão anunciados em breve. Além de muitos outros elementos do acordo, o estreito de Ormuz será aberto", afirmou Trump.

Trump explicou que teve "uma conversa produtiva" com os líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, bem como com o paquistanês Asim Munir, que atua como mediador com o Irão. Com eles, disse, negociou um "memorando de entendimento sobre a paz com o Irão", que aguarda finalização. Falou também por telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e a conversa "correu muito bem".

Com Lusa

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