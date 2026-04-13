“O povo húngaro confirmou, exatamente 23 anos depois do referendo sobre a nossa adesão à UE, o lugar da Hungria na Europa”, disse Magyar.
“O povo húngaro confirmou, exatamente 23 anos depois do referendo sobre a nossa adesão à UE, o lugar da Hungria na Europa”, disse Magyar.EPA / TIBOR ILLYES
Internacional

Magyar quer Hungria mais democrática e próxima da UE, mas mantém algumas das críticas de Orbán

Futuro primeiro-ministro húngaro quer usar a sua supermaioria para mexer na Constituição e impedir, por exemplo, que Orbán volte ao poder. Prioridade é desbloquear fundos europeus.
Ana Meireles
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