Magdalena Andersson recebe segunda oportunidade para tentar formar governo na Suécia

O presidente do Parlamento da Suécia pediu esta sexta-feira à líder social-democrata Magdalena Andersson que tentasse novamente formar um novo governo, apesar de esta ter declarado, na segunda-feira, que não tinha conseguido apoio suficiente para tal.

A ex-primeira-ministra deverá apresentar uma proposta ao presidente da Câmara até ao próximo dia 12, seja respondendo ou solicitando uma prorrogação do prazo.

Andersson anunciou na segunda-feira que não conseguia formar governo na atual situação, depois ter recebido esse mandato na sequência da vitória do seu bloco de centro-esquerda, por uma curta margem, nas eleições de 13 de setembro.

Esta decisão de Andersson surgiu depois do Partido de Esquerda ter anunciado no fim de semana passado que iria apoiar o candidato do Partido Moderado - a formação do primeiro-ministro interino, Ulf Kristersson, e que encabeça o bloco de centro-direita - à presidência do Parlamento.

O que, para a líder social-democrata, prejudicou a sua tentativa de formar governo. “É claro que levo a mensagem do Partido de Esquerda a sério e, com base nisso e nas conversas que mantive, posso concluir que, neste momento, não há possibilidade de eu formar governo”, disse esta segunda-feira Andersson em conferência de imprensa.

O bloco centro-esquerda de Magdalena Andersson conquistou 176 lugares no parlamento, contra 173 do bloco de direita de Ulf Kristersson, o que em termos de votação representa uma diferença de cerca de 50.000 votos.