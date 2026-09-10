Macron quer Europa a levar os seus próprios astronautas ao espaço em 10 anos

Numa sala cheia e com o sol a espreitar pelo teto de vidro e aço do Grand Palais, em Paris, Emmanuel Macron abriu o segundo dia da Cimeira Internacional sobre o Espaço com uma mensagem de esperança. “A exploração espacial é o produto de uma história muito recente, menos de 70 anos desde o lançamento do primeiro satélite em órbita. Estamos, pois, no dealbar de uma grande aventura. Daqui a 10 anos, quero que a Europa fale a uma só voz, que esta Europa reflita a construção de parcerias entre nós, com os países da Europa Central e Oriental, com África, com o Sudeste Asiático, África e América, e que, graças a isso, haja uma voz unificada, a revelação de novas aventuras, para compreender, aprender, criar riqueza e construir a criar a paz”, afirmou o presidente francês.

Diante de uma assistência que reunia chefes de Estado e de governo, mas também empresários, entidades oficiais do sector e até um grupo de duas dezenas de astronautas, Macron começou por recordar a longa história de França no espaço. “Desde 1945 que esta ambição se materializa numa política espacial flexível, tanto civil como militar, e apoiada pela CNES [Centro Nacional de Estudos Espaciais].” Mas lembrou: “os nossos programas espaciais são construídos, e serão sempre construídos, através da cooperação.”

Apelidando o espaço de “fenómeno global”, o presidente francês recordou que apesar de parecer algo longínquo, o espaço “nunca esteve tão presente nas nossas vidas; está nos nossos bolsos através da navegação quotidiana e das telecomunicações. Está na ciência, particularmente na nossa compreensão da luta contra as alterações climáticas. E é também uma questão económica, com muitas empresas que constroem esta indústria de amanhã. E num mundo cada vez mais perigoso, onde os conflitos se multiplicam, Macron lembrou que o espaço é também “um veículo para a superioridade operacional no campo de batalha.”

Além da meia centena de contratos a ser assinados durante a cimeira, o chefe do Estado francês destacou ainda três declarações “que comprometem a comunidade espacial global e são o objetivo desta cimeira”. A primeira “diz respeito à segurança e à sustentabilidade do espaço. Reafirma o papel central do Comité Espacial das Nações Unidas. O texto apela à realização de uma conferência para estabelecer um roteiro claro para a coordenação do tráfego espacial. Está a abrir caminho a um mecanismo internacional de partilha de pontos de contacto entre operadores. Esta é uma questão crucial para a organização do lixo espacial e para o desenvolvimento das constelações globais de satélites.” A segunda declaração “diz respeito ao programa Copérnico. Reafirmamos que este programa é um bem público global. E comprometemo-nos a garantir a continuidade, a proteger as frequências e a mantê-las abertas.” A terceira declaração “diz respeito aos dados científicos espaciais. Garantimos a acessibilidade, a abertura e a integridade destas frequências de dados.”

Destacando a importância do IRIS², a nova constelação de satélites multiórbita planeada pela União Europeia para fornecer internet a partir de 2030, Macron garantiu que a Europa tem também de “voar com as suas próprias tripulações. E estabeleceu um calendário ambicioso. “Quero ver, daqui a dois anos, a primeira cápsula de carga europeia acoplar-se à Estação Espacial Internacional. Daqui a cinco anos, o primeiro módulo lunar europeu, o Argonauta, posar na Lua. Dentro de dez anos, a primeira cápsula europeia tripulada ser lançada de Kourou, na Guiana Francesa, com a bordo astronautas europeus e de outras nações”. E admitiu: “é um sonho poderoso."

O presidente francês esclareceu, no entanto que “nada do que pretendo propor para a Europa será feito contra o resto do mundo. O que queremos alcançar através desta cimeira, é forjar novas parcerias com novos atores, aqui presentes. “

Inspirar os jovens

O presidente francês lembrou que “a exploração espacial continua a alimentar os sonhos dos jovens”. “Precisamos destes jovens, destas jovens mulheres também, que escolhem este caminho. E esta cimeira oferece um convite para se comprometerem com esta vocação, com estas profissões”, garantiu Macron. Uma mensagem que repetiu minutos depois numa ligação em direto com a astronauta francesa Sophie Adenot, em direto da Estação Espacial Internacional (ISS).