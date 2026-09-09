Macron abre cimeira do espaço e confirma Grécia e Chéquia em missão à ISS

Com quase duas dezenas de astronautas à sua espera junto ao foguetão da ESA colocado na nave central do Grand Palais, que estas quarta e quinta-feira, 9 de 10 de setembro, recebe a Cimeira Internacional sobre o Espaço, foi em passo de corrida que Emmanuel Macron subiu à espécie de palco azul que rodeava o veículo espacial. Recebido pelo astronauta francês Thomas Pesquet, o presidente francês começou por agradecer a presença de todos neste evento e anunciar que nestes dois dias serão lançados 50 projetos. Mas a grande novidade foi a confirmação de que Grécia e Chéquia se vão juntar a França na missão Vast PAM6 que partirá para a Estação Espacial Internacional no próximo ano.

A Macron e Pesquet juntou-se então em palco Kyriákos Mitsotákis. O primeiro-ministro grego garantiu: “É uma grande honra e privilégio estar aqui hoje e compartilhar o palco com o presidente de França, que está tão comprometido em fortalecer o ecossistema espacial europeu. Há uns anos, a Grécia não tinha presença no espaço, não tínhamos um programa espacial, e agora temos 18 satélites em órbita”, recordou o governante grego. E continuou: “Hoje estamos muito orgulhosos de anunciar que o primeiro astronauta grego será enviado para o espaço como parte dessa visão. O seu nome é Andrianos Golemis. Por favor, Andrianos! Um grande aplauso para Andrianos”, pediu Mitsotakis, chamando o astronauta também ao palco.

Os anúncios não se ficaram por aqui, uma vez que coube ao embaixador da Chéquia em Paris, Jaroslav Kurfürst, confirmar que o astronauta checo Aleš Svoboda se vai juntar a Pesquet e Gomelis, assumindo a função de piloto do voo. “Estou muito feliz, e estou ansioso pela perspectiva de ter um cidadão checo a voar junto com a França e a Grécia, e ainda uma outra nação que será anunciada mais tarde. Para a Chéquia, o setor espacial é muito importante”, afirmou o diplomata, que recordou que Sloboda será o primeiro cidadão checo no espaço. “Nos tempos da Checoslovaquia houve outro, mas são tempos passados”, lembrou, chamando Sloboda ao palco.

“Em poucas semanas esperamos ter outro membro da equipa da missão PAM-6, e com isso começaremos os treinos de preparação”, explicou Pesquet, que será o comandante dessa missão, prevista para julho de 2027. ”Vai ser uma corrida para estarmos prontos a tempo mas vamos conseguir”, garantiu o astronauta.

Macron não podia concordar mais, sublinhando que esta cimeira e estes anúncios são “uma maravilhosa demonstração desta parceria que queremos desenvolver. Ter astronautas europeus a viajar em parceria com uma empresa americana prova que conseguimos passar esta mensagem de união.” O presidente francês lembrou que exemplos destes são bons “para a ciência, bons para a experiência europeia. E esta é a demonstração perfeita desta parceria respeitosa.” E, já com todos os astronautas presentes na sala em palco, Macron rematou: “Viva o espaço!”

Em Paris

O DN viajou a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês