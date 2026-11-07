Líder democrata promete "combater passo a passo" o polémico novo chefe de gabinete de Trump

Trump: "Stephen está comigo desde o início. Percebe as coisas"

A escolha sinaliza uma disposição para o confronto, em vez da moderação, após a derrota do seu partido nas eleições intercalares.

Trata-se da primeira grande reestruturação após a vitória expressiva do Partido Democrata nas eleições intercalares, realizadas na terça-feira, um resultado interpretado como uma rejeição contundente dos dois primeiros anos do segundo mandato de Trump.

"O Stephen está comigo desde o início. Percebe as coisas. É um estratega político astuto", frisou o presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca.

Na sua rede social, a Truth Social, Trump detalhou que Stephen Miller, de 41 anos, vai assumir na segunda-feira o lugar da atual chefe de gabinete, Susie Wiles, de 69 anos.

Wiles passará a desempenhar outras funções na órbita do bilionário, mas fora do governo. "Quero agradecer-lhe; ela fez um excelente trabalho", escreveu o republicano de 80 anos.

"O meu papel pode estar a mudar, mas o meu compromisso com o presidente e a sua missão nunca mudará", destacou, por sua vez, na rede social X, Susie Wiles, a primeira mulher a ocupar este cargo. Comandou a última campanha presidencial de Donald Trump e, recentemente, tratou um cancro da mama, doença da qual anunciou, em setembro, estar curada. Segundo fonte da Casa Branca, Susie Wiles apresentou o seu pedido de demissão na noite de quinta-feira.

O cargo de chefe de gabinete é provavelmente a posição mais estratégica do poder executivo norte-americano.

A chegada ao cargo daquele que, até então, desempenhava as funções de vice-chefe de gabinete foi imediatamente celebrada por outros representantes da direita identitária no governo, bem como por vários influenciadores do movimento "MAGA" ("Make America Great Again" ou "Engrandecer de Novo a América"). "Stephen Miller é um patriota formidável que fará grandes coisas", escreveu o vice-presidente JD Vance no X.

Também o líder do Pentágono, Pete Hegseth, cuja posição é considerada bastante precária devido à impopular guerra no Irão, realçou que Stephen Miller "nunca recua".