Representante da direita identitária Stephen Miller nomeado chefe de gabinete de Trump

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, 6 de novembro, a nomeação do seu conselheiro Stephen Miller, representante da direita identitária, para o cargo estratégico de chefe de gabinete da Casa Branca.

Trata-se da primeira grande reestruturação no poder executivo norte-americano após a grande derrota sofrida pelo Partido Republicano nas eleições intercalares, interpretada como uma rejeição contundente dos dois primeiros anos do segundo mandato de Trump.

O republicano divulgou, através da sua rede social Truth Social, que Stephen Miller, de 41 anos e arquiteto da agressiva política anti-imigração de Trump, vai assumir, na segunda-feira, o cargo ocupado pela atual chefe de gabinete, Susie Wiles, de 69 anos.