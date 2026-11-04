Após derrota Trump recua e diz querer trabalhar com democratas para "que as coisas corram bem"

O Partido Democrata garantiu a maioria absoluta no Senado dos Estados Unidos nestas eleições intercalares de 2026, segundo as projeções avançadas pelas principais redes norte-americanas.

O triunfo consumado na câmara alta, somado à reconquista e alargamento da liderança na Câmara dos Representantes, entrega à oposição democrata o controlo unificado do poder legislativo em Washington e altera de forma profunda o equilíbrio de forças no país.

A bancada democrata entrou na noite eleitoral em desvantagem numérica, partindo de uma minoria de 47 assentos contra 53 republicanos. Para contornar o voto de desempate constitucional atribuído ao vice-presidente J.D. Vance, o partido precisava de um ganho líquido de quatro lugares para regressar ao poder.

O desfecho das urnas acabou por ultrapassar até as previsões mais otimistas da oposição, traduzindo-se numa onda nacional que derrubou cinco mandatos conservadores de relevo.

O primeiro sinal de rutura surgiu na Costa Leste através do antigo governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, que bateu os republicanos e recuperou um lugar que escapava ao partido desde 2008. Pouco depois, deu-se um terramoto político no Sul com a vitória da médica pediatra Annie Andrews na Carolina do Sul perante a republicana Darline Graham, pondo fim a quase três décadas de hegemonia conservadora naquele círculo eleitoral.

A vaga alastrou em seguida ao maior bastião republicano do país, onde o deputado estadual James Talarico, de 37 anos, bateu o procurador-geral Ken Paxton por margem clara, tornando-se o primeiro senador democrata eleito pelo Texas em quase quatro décadas.

No Midwest, o antigo senador Sherrod Brown protagonizou um regresso ao derrotar o titular Jon Husted na eleição especial do Ohio, preenchendo a vaga deixada por Vance e carimbando matematicamente o assento número cinquenta e um.

O fecho deste ciclo de vitórias deu-se no coração agrícola da América com a vitória do pastor metodista Adam Hamilton no Kansas diante do senador Roger Marshall, quebrando um jejum histórico de 94 anos sem qualquer vitória democrata para o Senado naquele estado.

Ao mesmo tempo que consolidavam estas cinco viragens, os democratas defenderam com sucesso todos os círculos mais disputados sob ataque conservador, assegurando a reeleição de Jon Ossoff na Geórgia, Mark Warner na Virgínia, Chris Pappas em New Hampshire e Jeff Merkley no Oregon.

Do lado republicano, a contenção de danos limitou-se à retenção de feudos tradicionais como a Flórida, onde Ashley Moody segurou o lugar, e o Alabama, com a vitória de Barry Moore.

Ao alcançar pelo menos 52 assentos, o Partido Democrata assume a liderança incontestada da câmara alta. Este resultado confere à liderança democrata o poder exclusivo de ditar as votações de confirmação de juízes federais, embaixadores e membros do executivo, bem como o controlo direto de todas as comissões de inquérito e fiscalização orçamental, bloqueando por completo as principais prioridades legislativas da Casa Branca.

Já na Câmara dos Representantes, onde os republicanos mantinham a liderança desde 2023, os democratas conseguiram recuperar os mandatos necessários para ultrapassar o limiar de 218 assentos, garantindo os votos para eleger o líder da bancada, Hakeem Jeffries, como o próximo Speaker da câmara baixa.

A viragem na Câmara foi alavancada pela reconquista de distritos suburbanos e industriais no Midwest e no Leste, incluindo vitórias emblemáticas sobre figuras proeminentes do Partido Republicano, como a queda de Scott Perry na Pensilvânia e de Victoria Spartz no Indiana.

Com o controlo da câmara baixa, a liderança democrata assume o poder exclusivo de iniciar a legislação orçamental e a autoridade para abrir inquéritos formais e intimar membros do executivo federal.