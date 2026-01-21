Kim Jong-un demite vice-presidente e repreende-o em público: "Ele é um bode a puxar uma carroça de bois"

O presidente norte-coreano Kim Jong-un demitiu o seu vice-presidente Yang Sung-ho devido a falhas num projeto de modernização de uma fábrica no nordeste do país, e não foi de modas, insultou-o publicamente um discurso na segunda-feira, 19 de janeiro.“Para usar uma linguagem mais simples e figurativa, ele era como um bode a puxar uma carroça de bois. Seria isso possível?”, atirou o líder norte-coreano, assumindo que Yang Sung-ho faz parte de "um erro acidental no processo de nomeação de pessoal".Segundo a agência norte-coreana KCNA, Kim sublinhou ainda que o projeto teve "um prejuízo económico considerável" devido à irresponsabilidade e incompetência dos funcionários, tendo ainda lembrado que já tinha criticado Yang numa reunião do partido, em dezembro, e que desde então andava a observá-lo atentamente, tendo constatado que não demonstrava qualquer sentido de responsabilidade.Este tipo de repreensão pública a membros do governo é algo que está a tornar-se habitual. Em declarações à CNN, Kwak Gil Sup, diretor do One Korea Center, site especializado em assuntos relacionados com a Coreia do Norte, diz ter como objetivo "criar tensões extremas entre os altos funcionários" e pressioná-los a apresentar melhores resultados antes do congresso do Partido dos Trabalhadores.Por sua vez, Moon Seong Mook, especialista do Instituto Coreano de Pesquisa para Estratégia Nacional, com sede em Seul, tem outra visão do problema, pois segundo ele a estratégia de Kim Jong-un é "culpar subordinados pelos seus próprios erros", relacionados com os maus resultados económicos por ter "apostado tudo em programas nucleares e de mísseis" numa altura em que os recursos do país já eram escassos..Filha do líder da Coreia do Norte faz primeira visita a mausoléu do regime e consolida posição como sucessora.Líder da Coreia do Norte quer aumentar produção de mísseis em 2026