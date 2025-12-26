Líder da Coreia do Norte quer aumentar produção de mísseis em 2026

Kim Jong Un, líder norte-coreano, ordenou o aumento da produção de mísseis, durante o próximo ano, assim como a construção de novas fábricas para responder à crescente procura de armamento, anunciaram esta sexta-feira, 26 de dezembro, os meios de comunicação estatais.Durante uma visita a fábricas de munições, acompanhado por altos funcionários do regime, Kim Jong Un ordenou que as instalações de produção atendam às "necessidades previstas de mísseis e artilharia, para as operações das Forças Armadas Estatais", segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA.Kim Jong Un disse que "a capacidade de produção total deve ser ainda mais aumentada" para satisfazer as necessidades das Forças Armadas de Pyongyang, e anunciou a construção de novas fábricas de munições."O setor da produção de mísseis e projéteis é de vital importância para o reforço da dissuasão militar", disse o dirigente, citado pela KCNA.A Coreia do Norte aumentou significativamente os lançamentos de mísseis nos últimos anos. De acordo com analistas, o seu objetivo é aumentar a capacidade de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas antes de as exportar, potencialmente para a Rússia.Os meios de comunicação estatais noticiaram na quinta-feira que Kim Jong Un visitou uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu combater o que chamou a "ameaça" de produção nuclear da Coreia do Sul.Kim Jong Un também assistiu ao lançamento de teste de novos mísseis antiaéreos de longo alcance e alta altitude sobre o Mar do Japão, segundo os meios de comunicação oficiais.O Partido dos Trabalhadores da Coreia, no poder, deverá realizar o seu primeiro congresso em cinco anos no início de 2026, durante o qual serão discutidos planos de desenvolvimento económico e militar para os próximos cinco anos..Amazon diz ter bloqueado mais de 1.800 candidaturas falsas ligadas à Coreia do Norte\n.Coreia do Norte condena novas sanções dos EUA por branqueamento de criptomoedas\n\n