Líder da Coreia do Norte quer aumentar produção de mísseis em 2026

Kim Jong Un disse que "a capacidade de produção total deve ser ainda mais aumentada" para satisfazer as necessidades das Forças Armadas, e anunciou a construção de novas fábricas de munições.
Kim Jong Un, líder norte-coreano, ordenou o aumento da produção de mísseis, durante o próximo ano, assim como a construção de novas fábricas para responder à crescente procura de armamento, anunciaram esta sexta-feira, 26 de dezembro, os meios de comunicação estatais.

Durante uma visita a fábricas de munições, acompanhado por altos funcionários do regime, Kim Jong Un ordenou que as instalações de produção atendam às "necessidades previstas de mísseis e artilharia, para as operações das Forças Armadas Estatais", segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA.

Kim Jong Un disse que "a capacidade de produção total deve ser ainda mais aumentada" para satisfazer as necessidades das Forças Armadas de Pyongyang, e anunciou a construção de novas fábricas de munições.

"O setor da produção de mísseis e projéteis é de vital importância para o reforço da dissuasão militar", disse o dirigente, citado pela KCNA.

A Coreia do Norte aumentou significativamente os lançamentos de mísseis nos últimos anos. De acordo com analistas, o seu objetivo é aumentar a capacidade de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas antes de as exportar, potencialmente para a Rússia.

Os meios de comunicação estatais noticiaram na quinta-feira que Kim Jong Un visitou uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu combater o que chamou a "ameaça" de produção nuclear da Coreia do Sul.

Kim Jong Un também assistiu ao lançamento de teste de novos mísseis antiaéreos de longo alcance e alta altitude sobre o Mar do Japão, segundo os meios de comunicação oficiais.

O Partido dos Trabalhadores da Coreia, no poder, deverá realizar o seu primeiro congresso em cinco anos no início de 2026, durante o qual serão discutidos planos de desenvolvimento económico e militar para os próximos cinco anos.

