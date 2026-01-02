Filha do líder da Coreia do Norte faz primeira visita a mausoléu do regime e consolida posição como sucessora

A filha do líder da Coreia do Norte fez a primeira visita ao mausoléu onde o avô e o bisavô, ambos ex-líderes, estão sepultados, avançou esta sexta-feira, 2 de janeiro, a imprensa estatal, consolidando a posição como sucessora.De acordo com imagens divulgadas pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, Kim Ju-ae e o pai, Kim Jong-un, visitaram o Palácio do Sol de Kumsusan, um vasto mausoléu no centro de Pyongyang, acompanhado por altos funcionários.A Coreia do Norte é governada desde 1948 pela dinastia Kim, também conhecida como 'linhagem Paektu', assim designada em homenagem a uma montanha sagrada considerada o lendário berço do povo coreano e onde, segundo a propaganda norte-coreana, nasceu Kim Jong-il (avô de Kim Ju-ae). Ele próprio sucedeu ao pai, Kim Il-sung, bisavô de Kim Ju-ae.Os dois homens, apelidados de "líderes eternos" pela propaganda estatal, estão sepultados no Palácio do Sol de Kumsusan.Kim Ju-ae, cuja idade não foi confirmada, foi vista ao lado do pai em diversas ocasiões desde a primeira aparição pública, em 2022.Os serviços de informação da vizinha Coreia do Sul acreditam que Kim Ju-ae poderá um dia suceder a Kim Jong-un, marcando a quarta geração a governar a única dinastia comunista do mundo.Em 2024, os meios de comunicação estatais norte-coreanos referiram-se a Kim Ju-ae com o título altamente honorífico de 'hyangdo' ("conselheira sénior" em coreano), um termo geralmente reservado ao líder ou ao sucessor.Antes de 2022, a única confirmação da existência de Kim Ju-ae veio da antiga estrela de basquetebol Dennis Rodman, que afirmou ter conhecido uma filha de Kim Jong-un chamada Ju-ae durante uma visita à Coreia do Norte, em 2013.O anúncio da visita ao mausoléu acontece um dia depois da imprensa oficial ter divulgado uma mensagem de Ano Novo às forças armadas, em que Kim Jong-un elogiou as tropas que combatem em "solo estrangeiro" e fez alusão à aliança com a Rússia."Enquanto todo o país está imerso numa atmosfera festiva para celebrar o Ano Novo, sinto ainda mais saudades de vocês, que lutam bravamente em campos de batalha em solo estrangeiro, mesmo agora, fiéis à ordem da vossa pátria", disse Kim, citado pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA."Pyongyang e Moscovo estão convosco", acrescentou.Segundo os serviços de informação sul-coreanos e ocidentais, Pyongyang enviou milhares de soldados para combater ao lado de Moscovo durante a invasão da Ucrânia, que começou há quase quatro anos.Em troca, a Rússia envia à Coreia do Norte ajuda financeira, tecnologia militar e fornecimentos de alimentos e energia, de acordo com analistas.Na sua mensagem, o líder norte-coreano felicitou os soldados por fortalecerem a "amizade e aliança inquebrável" com a Rússia, apelando a que lutem "pelo povo irmão russo". .Como a Coreia do Norte chegou à bomba atómica