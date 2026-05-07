Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque russo a uma zona residencial em Kharkiv.
Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque russo a uma zona residencial em Kharkiv.SERGEY KOZLOV / EPA
Internacional

Kiev negoceia com os EUA e volta a acusar a Rússia de violar trégua

Rustem Umerov esteve em Miami para discutir com representantes americanos temas como a libertação de mais prisioneiros e a intensificação do processo diplomático, suspenso devido ao conflito no Irão.
Ana Meireles
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