Kiev negoceia com os EUA e volta a acusar a Rússia de violar trégua

Volodymyr Zelensky acusou esta quinta-feira, 7 de maio, a Rússia de continuar a desrespeitar o cessar-fogo proposto por Kiev, garantindo que a Ucrânia irá prosseguir com os seus ataques de longo alcance se Moscovo mantiver as suas agressões. “Desde o início deste dia, o exército russo tem atacado a Ucrânia de todas as formas: drones de ataque, ataques com mísseis, bombardeamentos e assaltos na frente, utilização de bombas aéreas. Só desde o início do dia e até à manhã, já houve cerca de 100 drones de ataque, dezenas de ataques em direções-chave da frente, bem como dezenas de ataques aéreos”, escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais, revelando que foram registados danos em instalações civis em Kharkiv, Sumy, Donetsk e Kherson, mas também em infraestruturas ferroviárias de várias regiões. Na perspetiva de Zelensky, este segundo dia de ataques após o início da trégua unilateral anunciada por Kiev “indica que a Rússia não considera seriamente a possibilidade de cessar-fogo e a única coisa que continua a preocupar a liderança russa é uma breve tranquilidade na Praça Vermelha”, numa referência ao cessar-fogo de dois dias anunciado pela Rússia para as comemorações este sábado do Dia da Vitória em Moscovo, que assinalam a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.E o líder ucraniano voltou a deixar um aviso: “Propusemos silêncio a partir da meia-noite de 6 de maio. Ontem e hoje [quarta e quinta-feira], este regime foi violado pela Rússia. De forma recíproca e em resposta aos ataques russos, as nossas sanções de longo alcance. E em resposta à disponibilidade da Rússia para recorrer à diplomacia, seguiremos o caminho da diplomacia”.No entanto, de acordo com o comandante das forças de drones de Kiev, citado pela Reuters, ontem drones ucranianos atingiram uma refinaria pertencente à Lukoil em Perm, perto dos Montes Urais, o segundo ataque à instalação em oito dias, com Zelensky a acrescentar que a Ucrânia atingiu recentemente alvos em Chelyabinsk e Ecaterimburgo, na Rússia, a quase 2.000 quilómetros de distância.Longe do campo de batalha, o secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, chegou esta quinta-feira a Miami para uma série de encontros com representantes norte-americanos, visita que decorre numa altura em que as negociações de paz mediadas pelos EUA entre Kiev e Moscovo se encontram suspensas há mais de dois meses por causa do conflito com o Irão.Zelensky avançou esta quinta-feira que um dos focos das conversações de Umerov será o eixo humanitário, com Kiev a esperar “conseguir realizar uma nova fase de libertação de prisioneiros”, mas também a intensificação do processo diplomático. “Estamos em comunicação constante com a parte americana e sabemos sobre a correspondente comunicação dos parceiros com a parte russa. Estamos a trabalhar para que isto ajude a aproximar uma paz digna e a garantir a segurança”, declarou o presidente ucraniano. De recordar que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, falou ao telefone esta semana com o seu homólogo russo, a pedido de Sergei Lavrov, sendo a guerra na Ucrânia um dos temas falados, de acordo com a diplomacia dos EUA. Segundo Zelensky, Umerov recebeu ainda “diversas instruções específicas relacionadas com a segurança” referentes à cooperação bilateral com os EUA..Zelensky acusa Rússia de violar trégua ucraniana, Moscovo afirma que Ucrânia fez o mesmo