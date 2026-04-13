O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiga.
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiga.Foto: D.R.
Internacional

Kiev levanta recomendação contra viagens para a Hungria

"Suspendemos a recomendação para que os cidadãos evitem visitar a Hungria", declarou o chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, nas redes sociais, após o triunfo de Peter Magyar nas eleições.
DN/Lusa
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O ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou esta segunda-feira, 13 de abril, o levantamento da recomendação contra viagens dos seus cidadãos para a Hungria, após as eleições de domingo, que afastaram o ultranacionalista Viktor Orbán do poder.

"Suspendemos a recomendação para que os cidadãos evitem visitar a Hungria", declarou o chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, nas redes sociais, após o triunfo do conservador Peter Magyar nas eleições legislativas, desapossando assim o primeiro-ministro Orbán, aliado do Kremlin (presidência russa).

Segundo Sybiga, “a escolha dos húngaros demonstra o fracasso da política de chantagem e propaganda antiucraniana do governo Orbán", desejando a "normalização das relações" entre os dois países vizinhos.

O partido da oposição Tisza, de Magyar, conseguiu mais de dois terços dos lugares no parlamento da Hungria, nas eleições de domingo, pondo fim a 16 anos de poder de Orbán, com a contagem quase completa.

O Tisza, com 96,9% dos votos apurados, conquistou 138 dos 199 lugares no parlamento, enquanto o partido no poder, o Fidesz, obteve apenas 55 lugares, e o partido de extrema-direita Nossa Pátria conquistou seis mandatos.

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