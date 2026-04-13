Kiev levanta recomendação contra viagens para a Hungria

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou esta segunda-feira, 13 de abril, o levantamento da recomendação contra viagens dos seus cidadãos para a Hungria, após as eleições de domingo, que afastaram o ultranacionalista Viktor Orbán do poder."Suspendemos a recomendação para que os cidadãos evitem visitar a Hungria", declarou o chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, nas redes sociais, após o triunfo do conservador Peter Magyar nas eleições legislativas, desapossando assim o primeiro-ministro Orbán, aliado do Kremlin (presidência russa).Segundo Sybiga, “a escolha dos húngaros demonstra o fracasso da política de chantagem e propaganda antiucraniana do governo Orbán", desejando a "normalização das relações" entre os dois países vizinhos.O partido da oposição Tisza, de Magyar, conseguiu mais de dois terços dos lugares no parlamento da Hungria, nas eleições de domingo, pondo fim a 16 anos de poder de Orbán, com a contagem quase completa.O Tisza, com 96,9% dos votos apurados, conquistou 138 dos 199 lugares no parlamento, enquanto o partido no poder, o Fidesz, obteve apenas 55 lugares, e o partido de extrema-direita Nossa Pátria conquistou seis mandatos..Novo PM húngaro Peter Magyar com 'supermaioria': "Recuperámos o nosso país".Húngaros confiam mais na UE do que em Orbán