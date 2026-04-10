O vice dos EUA J.D. Vance foi a Budapeste fazer campanha por Orbán. Em plena interferência eleitoral, acusou a UE de a praticar.
O vice dos EUA J.D. Vance foi a Budapeste fazer campanha por Orbán. Em plena interferência eleitoral, acusou a UE de a praticar.EPA/Akos Kaiser /Departamento de Comunicação do primeiro-ministro da Hungria
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Húngaros confiam mais na UE do que em Orbán

Sondagem revela que os esforços do líder nacionalista em apresentar Bruxelas como inimigo redundaram num falhanço, mas o mesmo não se pode dizer em relação a Kiev.
César Avó
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Péter Magyar

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