Paris foi palco de mais uma reunião da Coligação dos Dispostos.
Paris foi palco de mais uma reunião da Coligação dos Dispostos. EPA / TERESA SUAREZ / POOL
Internacional

Kiev e nove aliados criam coligação de defesa antimíssil balístico

França vai licenciar pela primeira vez produção à Ucrânia, num acordo que envolve a aquisição por Kiev de novos sistemas de defesa aérea franco-italianos, incluindo 16 caças Rafale.
Ana Meireles
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