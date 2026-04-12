Kiev e Mocovo trocam acusações de violação da trégua de Páscoa

A Ucrânia e a Rússia acusaram-se este domingo, 12 de abril, mutuamente de violações ao cessar-fogo por ocasião da Páscoa ortodoxa, em vigor desde sábado, com Kiev a denunciar quase 2.300 violações e Moscovo cerca de 2.000.O exército ucraniano acusou as forças russas de, até às 07:00 (05:00 em Lisboa), terem violado 2.299 vezes o cessar-fogo da Páscoa, que entrou em vigor na véspera na linha da frente na Ucrânia, com mais de 1.200 quilómetros de extensão.O Estado-Maior ucraniano, num relatório publicado no Facebook, especificou que foram registados “28 ataques inimigos, 479 bombardeamentos de artilharia, 747 ataques com drones de ataque (‘Lancet’, ‘Molniya’) e 1.045 ataques de drones FPV”.“Não houve nenhum ataque com mísseis, bombas aéreas guiadas ou drones do tipo Shahed”, acrescentou.Segundo o Ministério da Defesa russo, “no total”, entre as 16:00 (14:00 em Lisboa) de sábado, quando a trégua teve início, e as 08:00 (06:00 em Lisboa) de hoje, “foram registadas 1.971 violações do cessar-fogo por parte do exército ucraniano”.Mais concretamente, Kiev terá lançado 1.329 drones de vigilância e atacado as posições russas em 258 ocasiões com lançadores de mísseis, artilharia e tanques, indicou, num comunicado citado pela agência noticiosa TASS.O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo de 32 horas durante o fim de semana da Páscoa Ortodoxa, ordenando às forças russas que suspendessem as hostilidades até ao final do domingo.Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu respeitar o cessar-fogo, descrevendo-o como uma oportunidade para avançar com iniciativas de paz.No entanto, advertiu que as forças ucranianas iriam responder a quaisquer violações na mesma medida..Rússia e Ucrânia anunciam troca de 350 prisioneiros. Zelensky avisa que retaliará qualquer violação do cessar-fogo. Este é o quarto cessar-fogo desde o início da invasão russa em 2022, cujas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, estão num impasse há quase dois meses devido ao conflito no Irão.As tentativas anteriores de cessar-fogo tiveram pouco impacto, com ambas as partes a acusarem-se mutuamente de violações.No sábado, a Rússia e a Ucrânia anunciaram também a troca de 350 prisioneiros de guerra, 175 de cada lado, com a mediação dos Emirados Árabes Unidos.