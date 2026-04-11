Zelensky avisa que retaliará qualquer violação do cessar-fogo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado, 11 de abril, que vai respeitar o cessar-fogo com início previsto para esta tarde, dia da Páscoa Ortodoxa, mas avisou que retaliará na mesma medida qualquer violação russa à trégua.“A Ucrânia respeitará o cessar-fogo e retaliará rigorosamente na mesma medida. A ausência de ataques aéreos, terrestres e navais russos significa que não haverá resposta da nossa parte”, lê-se numa mensagem do presidente ucraniano publicada no X.O cessar-fogo tem início previsto às 16:00 locais (14:00 em Lisboa) e deverá durar até ao final de domingo.Zelensky enfatizou que “a Páscoa deve ser um período de silêncio e segurança”, mas garantiu que “o exército ucraniano está preparado para qualquer desenvolvimento na linha da frente”.“Um cessar-fogo na Páscoa poderá ser também o início de um movimento real rumo à paz – a nossa parte já fez a proposta nesse sentido”, acrescentou.Segundo o chefe de Estado, estas posições, incluindo a possível extensão do cessar-fogo além do período da Páscoa, já foram comunicadas ao lado russo.. Com a guerra na Ucrânia em segundo plano devido ao conflito no Médio Oriente, as negociações entre as partes não têm conhecido avanços nas últimas semanas.A última ronda trilateral foi realizada em Genebra, Suíça, em 17 e 18 de fevereiro, e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo..Putin anuncia cessar-fogo de 32 horas durante Páscoa Ortodoxa